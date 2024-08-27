Пентагон сделал заявление об ударах ВСУ по России

США не планируют снимать ограничения на использование украинскими вооруженными силами американского оружия для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«Наша политика не меняется. Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня. Однако, что касается ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России, то наша политика остается прежней», — ответил Райдер на вопрос журналистов. Трансляция велась в соцсети Х. Это заявление последовало после призывов президента Украины Владимира Зеленского к Западу о снятии данных ограничений.
Ранее газет газета Politico заявила, что Киев планирует представить в Вашингтоне список целей в России для ударов дальнобойным оружием. Уточнялось, что украинские власти настаивают на важности некоторых целей и возможности их поражения с помощью американских ракет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.