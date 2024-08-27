ТАСС: в «Роснано» расследуют несколько дел по факту многомиллиардных хищений

28 августа 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

Уголовные дела возбуждены после проверок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи возбудили несколько уголовных дел после проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «После проведенных проверок возбуждено несколько уголовных дел. Только по одному из них в отношении компании был причинен ущерб на сумму более двух миллиардов рублей. „Роснано“ признана потерпевшей стороной», — сообщил источник. Его слова передает ТАСС. Сообщалось, что в Москве заочно арестовали бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева. Им предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи возбудили несколько уголовных дел после проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «После проведенных проверок возбуждено несколько уголовных дел. Только по одному из них в отношении компании был причинен ущерб на сумму более двух миллиардов рублей. „Роснано“ признана потерпевшей стороной», — сообщил источник. Его слова передает ТАСС. Сообщалось, что в Москве заочно арестовали бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева. Им предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.