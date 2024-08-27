27 августа 2024

ТАСС: в «Роснано» расследуют несколько дел по факту многомиллиардных хищений

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Мера пресечения Курпишеву Ивану и Штингеру Александру. Курган, следователь, обвинения
Уголовные дела возбуждены после проверок Фото:

Следователи возбудили несколько уголовных дел после проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«После проведенных проверок возбуждено несколько уголовных дел. Только по одному из них в отношении компании был причинен ущерб на сумму более двух миллиардов рублей. „Роснано“ признана потерпевшей стороной», — сообщил источник. Его слова передает ТАСС.

Сообщалось, что в Москве заочно арестовали бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева. Им предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.

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Следователи возбудили несколько уголовных дел после проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «После проведенных проверок возбуждено несколько уголовных дел. Только по одному из них в отношении компании был причинен ущерб на сумму более двух миллиардов рублей. „Роснано“ признана потерпевшей стороной», — сообщил источник. Его слова передает ТАСС. Сообщалось, что в Москве заочно арестовали бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева. Им предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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