ТАСС: в «Роснано» расследуют несколько дел по факту многомиллиардных хищений

Следователи возбудили несколько уголовных дел после проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«После проведенных проверок возбуждено несколько уголовных дел. Только по одному из них в отношении компании был причинен ущерб на сумму более двух миллиардов рублей. „Роснано“ признана потерпевшей стороной», — сообщил источник. Его слова передает ТАСС.
Сообщалось, что в Москве заочно арестовали бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева. Им предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.
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