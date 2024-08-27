Трампу заново предъявили обвинения по делу о выборах

28 августа 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

Трампу не придется приезжать в Вашингтон для предъявления обвинений Фото: Official White House / Tia Dufour новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Специальный прокурор США направил в суд обновленное обвинительное заключение против экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Оно касается попыток Трампа незаконно сохранить власть после выборов 2020 года. «Подсудимый обвиняется в тех же уголовных преступлениях, что и в первоначальном обвинительном заключении. В частности, в воспрепятствовании утверждения итогов выборов. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений составляет 20 лет лишения свободы», — цитирует ТАСС информацию Аппарат специального прокурора США. В ведомстве пояснили, что новое обвинительное заключение было передано новому большому жюри. Это связано с решением Верховного суда США о частичном иммунитете Трампа, ограничивающем юридическое преследование его действий в рамках должностных обязанностей. Как сообщало URA.RU ранее, Трампа подозревают в попытке отменить итоги выборов 2020 года. Бывший президент США не признал себя виновным по четырем пунктам. При этом судья отклонила первое ходатайство бывшего президента Штатов на установленных законом основаниях, а другое — на основании мстительного и избирательного преследования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специальный прокурор США направил в суд обновленное обвинительное заключение против экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Оно касается попыток Трампа незаконно сохранить власть после выборов 2020 года. «Подсудимый обвиняется в тех же уголовных преступлениях, что и в первоначальном обвинительном заключении. В частности, в воспрепятствовании утверждения итогов выборов. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений составляет 20 лет лишения свободы», — цитирует ТАСС информацию Аппарат специального прокурора США. В ведомстве пояснили, что новое обвинительное заключение было передано новому большому жюри. Это связано с решением Верховного суда США о частичном иммунитете Трампа, ограничивающем юридическое преследование его действий в рамках должностных обязанностей. Как сообщало URA.RU ранее, Трампа подозревают в попытке отменить итоги выборов 2020 года. Бывший президент США не признал себя виновным по четырем пунктам. При этом судья отклонила первое ходатайство бывшего президента Штатов на установленных законом основаниях, а другое — на основании мстительного и избирательного преследования.