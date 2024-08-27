27 августа 2024

Трампу заново предъявили обвинения по делу о выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Трампу не придется приезжать в Вашингтон для предъявления обвинений Фото:
новость из сюжета
Дело экс-президента США Дональда Трампа

Специальный прокурор США направил в суд обновленное обвинительное заключение против экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Оно касается попыток Трампа незаконно сохранить власть после выборов 2020 года.

«Подсудимый обвиняется в тех же уголовных преступлениях, что и в первоначальном обвинительном заключении. В частности, в воспрепятствовании утверждения итогов выборов. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений составляет 20 лет лишения свободы», — цитирует ТАСС информацию Аппарат специального прокурора США.

В ведомстве пояснили, что новое обвинительное заключение было передано новому большому жюри. Это связано с решением Верховного суда США о частичном иммунитете Трампа, ограничивающем юридическое преследование его действий в рамках должностных обязанностей.

Как сообщало URA.RU ранее, Трампа подозревают в попытке отменить итоги выборов 2020 года. Бывший президент США не признал себя виновным по четырем пунктам. При этом судья отклонила первое ходатайство бывшего президента Штатов на установленных законом основаниях, а другое — на основании мстительного и избирательного преследования.

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Специальный прокурор США направил в суд обновленное обвинительное заключение против экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Оно касается попыток Трампа незаконно сохранить власть после выборов 2020 года. «Подсудимый обвиняется в тех же уголовных преступлениях, что и в первоначальном обвинительном заключении. В частности, в воспрепятствовании утверждения итогов выборов. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений составляет 20 лет лишения свободы», — цитирует ТАСС информацию Аппарат специального прокурора США. В ведомстве пояснили, что новое обвинительное заключение было передано новому большому жюри. Это связано с решением Верховного суда США о частичном иммунитете Трампа, ограничивающем юридическое преследование его действий в рамках должностных обязанностей. Как сообщало URA.RU ранее, Трампа подозревают в попытке отменить итоги выборов 2020 года. Бывший президент США не признал себя виновным по четырем пунктам. При этом судья отклонила первое ходатайство бывшего президента Штатов на установленных законом основаниях, а другое — на основании мстительного и избирательного преследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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