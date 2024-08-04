В США возобновят рассмотрение уголовного дела против Трампа

04 августа 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Дональда Трампа подозревают в попытке отменить итоги выборов 2020 года, на которых он проиграл Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore Рассмотрение уголовное дело против кандидата в президенты США Дональда Трампа возобновят. Его подозревают в попытке отменить итоги выборов 2020 года. «Окружной судья США Таня Чуткан назначила на 16 августа предварительное заседание по уголовному делу США, обвиняющему Дональда Трампа в незаконной попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года», — пишет Reuters. В ближайшие недели Чуткан решит, какие аспекты обвинительного заключения следует отклонить. Трамп не признал себя виновным по четырем пунктам. При этом судья отклонила первое ходатайство бывшего президента Штатов на установленных законом основаниях, а другое — на основании мстительного и избирательного преследования, говорится в материале. Ранее суд во Флориде закрыл дело против кандидата в президенты США о незаконном хранении документов. Такое решение было обусловлено нарушением правил назначения спецпрокурора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рассмотрение уголовное дело против кандидата в президенты США Дональда Трампа возобновят. Его подозревают в попытке отменить итоги выборов 2020 года. «Окружной судья США Таня Чуткан назначила на 16 августа предварительное заседание по уголовному делу США, обвиняющему Дональда Трампа в незаконной попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года», — пишет Reuters. В ближайшие недели Чуткан решит, какие аспекты обвинительного заключения следует отклонить. Трамп не признал себя виновным по четырем пунктам. При этом судья отклонила первое ходатайство бывшего президента Штатов на установленных законом основаниях, а другое — на основании мстительного и избирательного преследования, говорится в материале. Ранее суд во Флориде закрыл дело против кандидата в президенты США о незаконном хранении документов. Такое решение было обусловлено нарушением правил назначения спецпрокурора.