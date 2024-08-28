Суд арестовал Porsche соучредителя «ОлимСитиСтрой» по делу Тимура Иванова

28 августа 2024 в 06:51 Размер текста - 17 +

Ограничение на автомобиль было наложено в мае 2024 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Суд арестовал Porsche Cayenne соучредителя компании «ОлимСитиСтрой» Александра Фомина, который является фигурантом дела о взятках бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом говорится в материалах дела. «Суд арестовал автомобиль Porsche Cayenne, принадлежащий Александру Фомину. Судя по данным ГИБДД, ограничение было наложено 14 мая 2024 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ. Ранее суд арестовал принадлежащие Иванову автомобили Mercedes-Benz V-класса и Chevrolet Suburban. Под арест попал и спортивный мотоцикл MV Agusta, который Иванов в 2022 году переоформил на своего отца. Сообщалось, что трое свидетелей подтвердили в суде причастность Тимура Иванова к коррупционным преступлениям. Суд отметил, что свидетельские показания подтверждают вину Фомина в даче взятки. Иванов обвиняется в получении взятки на сумму более миллиарда рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд арестовал Porsche Cayenne соучредителя компании «ОлимСитиСтрой» Александра Фомина, который является фигурантом дела о взятках бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом говорится в материалах дела. «Суд арестовал автомобиль Porsche Cayenne, принадлежащий Александру Фомину. Судя по данным ГИБДД, ограничение было наложено 14 мая 2024 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ. Ранее суд арестовал принадлежащие Иванову автомобили Mercedes-Benz V-класса и Chevrolet Suburban. Под арест попал и спортивный мотоцикл MV Agusta, который Иванов в 2022 году переоформил на своего отца. Сообщалось, что трое свидетелей подтвердили в суде причастность Тимура Иванова к коррупционным преступлениям. Суд отметил, что свидетельские показания подтверждают вину Фомина в даче взятки. Иванов обвиняется в получении взятки на сумму более миллиарда рублей.