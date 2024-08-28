Суд арестовал Porsche соучредителя «ОлимСитиСтрой» по делу Тимура Иванова

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Клипарт. Сургут, порше, porsche
Ограничение на автомобиль было наложено в мае 2024 года Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Суд арестовал Porsche Cayenne соучредителя компании «ОлимСитиСтрой» Александра Фомина, который является фигурантом дела о взятках бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом говорится в материалах дела.

«Суд арестовал автомобиль Porsche Cayenne, принадлежащий Александру Фомину. Судя по данным ГИБДД, ограничение было наложено 14 мая 2024 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Ранее суд арестовал принадлежащие Иванову автомобили Mercedes-Benz V-класса и Chevrolet Suburban. Под арест попал и спортивный мотоцикл MV Agusta, который Иванов в 2022 году переоформил на своего отца.

Сообщалось, что трое свидетелей подтвердили в суде причастность Тимура Иванова к коррупционным преступлениям. Суд отметил, что свидетельские показания подтверждают вину Фомина в даче взятки. Иванов обвиняется в получении взятки на сумму более миллиарда рублей.

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Суд арестовал Porsche Cayenne соучредителя компании «ОлимСитиСтрой» Александра Фомина, который является фигурантом дела о взятках бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом говорится в материалах дела. «Суд арестовал автомобиль Porsche Cayenne, принадлежащий Александру Фомину. Судя по данным ГИБДД, ограничение было наложено 14 мая 2024 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ. Ранее суд арестовал принадлежащие Иванову автомобили Mercedes-Benz V-класса и Chevrolet Suburban. Под арест попал и спортивный мотоцикл MV Agusta, который Иванов в 2022 году переоформил на своего отца. Сообщалось, что трое свидетелей подтвердили в суде причастность Тимура Иванова к коррупционным преступлениям. Суд отметил, что свидетельские показания подтверждают вину Фомина в даче взятки. Иванов обвиняется в получении взятки на сумму более миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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