Суд арестовал Porsche соучредителя «ОлимСитиСтрой» по делу Тимура Иванова

Суд арестовал Porsche Cayenne соучредителя компании «ОлимСитиСтрой» Александра Фомина, который является фигурантом дела о взятках бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом говорится в материалах дела.
«Суд арестовал автомобиль Porsche Cayenne, принадлежащий Александру Фомину. Судя по данным ГИБДД, ограничение было наложено 14 мая 2024 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
Ранее суд арестовал принадлежащие Иванову автомобили Mercedes-Benz V-класса и Chevrolet Suburban. Под арест попал и спортивный мотоцикл MV Agusta, который Иванов в 2022 году переоформил на своего отца.
Сообщалось, что трое свидетелей подтвердили в суде причастность Тимура Иванова к коррупционным преступлениям. Суд отметил, что свидетельские показания подтверждают вину Фомина в даче взятки. Иванов обвиняется в получении взятки на сумму более миллиарда рублей.
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