27 августа 2024

В ХМАО быстро справились с программой по расселению авариек и скоро начнут новую

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО досрочно справились с программой по переселению из аварийного жилья
Власти ХМАО досрочно справились с программой по переселению из аварийного жилья Фото:

Программа по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, была рассчитана до 2025 года, но власти ХМАО с ней уже почти справились. Из-за этого уже в 2024 году планируется запустить программу по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса.

«Изначально программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017, была рассчитана до 2025 года, однако власти округа справились с задачей раньше… В этом году планируется запустить новую адресную программу: Югра приступит к переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022», — написано на сайте ведомства.

С 2019 года по этой программе новое жилье получили более 28 тысяч югорчан. Они были расселены из 405,6 тысяч квадратных метров. Сейчас остаются только те, с кем вопрос переселения решается в судебном порядке.

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук анонсировал эту программу еще на церемонии награждения, посвященной Дню строителя. Тогда она была на утверждении в Минстрое и ее согласование ожидалось к 1 сентября. Окружное правительство готово выделить беспрецедентную сумму — порядка 80 миллиардов рублей.

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Программа по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, была рассчитана до 2025 года, но власти ХМАО с ней уже почти справились. Из-за этого уже в 2024 году планируется запустить программу по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса. «Изначально программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017, была рассчитана до 2025 года, однако власти округа справились с задачей раньше… В этом году планируется запустить новую адресную программу: Югра приступит к переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022», — написано на сайте ведомства. С 2019 года по этой программе новое жилье получили более 28 тысяч югорчан. Они были расселены из 405,6 тысяч квадратных метров. Сейчас остаются только те, с кем вопрос переселения решается в судебном порядке. Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук анонсировал эту программу еще на церемонии награждения, посвященной Дню строителя. Тогда она была на утверждении в Минстрое и ее согласование ожидалось к 1 сентября. Окружное правительство готово выделить беспрецедентную сумму — порядка 80 миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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