Глава Екатеринбурга заручился поддержкой статусной москвички в конфликте с министром

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предпринимает новую попытку вернуть автономию в сфере международных контактов, которой был лишен стараниями министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина. Орлов предложил пересмотреть федеральное законодательство, предоставив главам мегаполисов самостоятельно общаться с консулами и делегациями из-за рубежа, как было прежде. Его выступление особо оценила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.
Произошло это на Международном муниципальном форуме стран БРИКС. Орлов в своей речи на одной из сессий похвастался собственными практиками взаимодействия с дружественными государствами, а также напомнил, что до недавнего времени он регулярно собирал консулов. А теперь не может этого делать — из-за того, что, согласно новым положениям федерального и областного законодательства, все свои контакты с иностранцами мэры должны согласовывать с региональными министерствами и отчитываться.
«В связи с этим хотел бы выступить с инициативой, чтобы совместно с вами в рамках работы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления вынести сложившуюся проблему на федеральный уровень и проработать возможность введения особого порядка осуществления международных контактов для крупных городов», — предложил Орлов. Трансляция велась на сайте форума.
Оценивая его спич, Гусева заявила: «Поучитесь у мэра Екатеринбурга!» Ей, в частности, понравилась работа екатеринбургской власти с иностранными студентами.
Интересно, что Ярин тоже был в зале. Его противостояние с Орловым началось летом 2023-го. Мэр заявлял, что областным чиновникам не обязательно полностью копировать новый федеральный закон, есть возможность дать главам больших муниципалитетов автономию в сфере международных отношений. Но Ярин отказал, позднее его позицию подтвердил губернатор Евгений Куйвашев.
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