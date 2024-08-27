Глава Екатеринбурга заручился поддержкой статусной москвички в конфликте с министром

Алексей Орлов предложил вернуть мэрам автономию в международных связях

28 августа 2024 в 08:32 Размер текста - 17 +

Для Алексея Орлова свободное общение с иностранцами принципиально важно Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предпринимает новую попытку вернуть автономию в сфере международных контактов, которой был лишен стараниями министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина. Орлов предложил пересмотреть федеральное законодательство, предоставив главам мегаполисов самостоятельно общаться с консулами и делегациями из-за рубежа, как было прежде. Его выступление особо оценила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева. Произошло это на Международном муниципальном форуме стран БРИКС. Орлов в своей речи на одной из сессий похвастался собственными практиками взаимодействия с дружественными государствами, а также напомнил, что до недавнего времени он регулярно собирал консулов. А теперь не может этого делать — из-за того, что, согласно новым положениям федерального и областного законодательства, все свои контакты с иностранцами мэры должны согласовывать с региональными министерствами и отчитываться. Новость по теме Враждующие мэр и министр примирились на 5 минут ради школьников Екатеринбурга. Фото «В связи с этим хотел бы выступить с инициативой, чтобы совместно с вами в рамках работы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления вынести сложившуюся проблему на федеральный уровень и проработать возможность введения особого порядка осуществления международных контактов для крупных городов», — предложил Орлов. Трансляция велась на сайте форума. Оценивая его спич, Гусева заявила: «Поучитесь у мэра Екатеринбурга!» Ей, в частности, понравилась работа екатеринбургской власти с иностранными студентами. Интересно, что Ярин тоже был в зале. Его противостояние с Орловым началось летом 2023-го. Мэр заявлял, что областным чиновникам не обязательно полностью копировать новый федеральный закон, есть возможность дать главам больших муниципалитетов автономию в сфере международных отношений. Но Ярин отказал, позднее его позицию подтвердил губернатор Евгений Куйвашев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предпринимает новую попытку вернуть автономию в сфере международных контактов, которой был лишен стараниями министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина. Орлов предложил пересмотреть федеральное законодательство, предоставив главам мегаполисов самостоятельно общаться с консулами и делегациями из-за рубежа, как было прежде. Его выступление особо оценила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева. Произошло это на Международном муниципальном форуме стран БРИКС. Орлов в своей речи на одной из сессий похвастался собственными практиками взаимодействия с дружественными государствами, а также напомнил, что до недавнего времени он регулярно собирал консулов. А теперь не может этого делать — из-за того, что, согласно новым положениям федерального и областного законодательства, все свои контакты с иностранцами мэры должны согласовывать с региональными министерствами и отчитываться. «В связи с этим хотел бы выступить с инициативой, чтобы совместно с вами в рамках работы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления вынести сложившуюся проблему на федеральный уровень и проработать возможность введения особого порядка осуществления международных контактов для крупных городов», — предложил Орлов. Трансляция велась на сайте форума. Оценивая его спич, Гусева заявила: «Поучитесь у мэра Екатеринбурга!» Ей, в частности, понравилась работа екатеринбургской власти с иностранными студентами. Интересно, что Ярин тоже был в зале. Его противостояние с Орловым началось летом 2023-го. Мэр заявлял, что областным чиновникам не обязательно полностью копировать новый федеральный закон, есть возможность дать главам больших муниципалитетов автономию в сфере международных отношений. Но Ярин отказал, позднее его позицию подтвердил губернатор Евгений Куйвашев.