МИД РФ оценил наращивание войск США на Ближнем Востоке

Захарова: действия США на Ближнем Востоке приводят к политической деградации

28 августа 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Россия выступает против эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, действия Запада приводят к так называемой военно-политической деградации на этой территории. Так она отреагировала на новости о развертывании войск силами США в этом регионе. «Со своей стороны проводим активную и последовательную линию в пользу необходимости отказа от любых действий, которые ведут к дополнительной деградации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке», — подчеркнула Захарова в разговоре с РИА Новости. Она призвала не допускать эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая может негативно сказаться на глобальной безопасности в целом. Захарова также говорила о потенциальной большой войне, которая может развернуться на Ближнем Востоке. До этого сообщалось о том, что США усилили военное присутствие в этом регионе. Об этом говорили в Белом доме. Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС усугубился. Иран предупредил о намерении атаковать Тель-Авив в качестве мести за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.