МИД РФ оценил наращивание войск США на Ближнем Востоке

Захарова: действия США на Ближнем Востоке приводят к политической деградации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Мария Захарова заявила о «военно-политической деградации» на Ближнем Востоке из-за США Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Новость по теме
США ждут начала войны Израиля и Ирана в ближайшие 24 часа: сценарии конфликта

Россия выступает против эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, действия Запада приводят к так называемой военно-политической деградации на этой территории. Так она отреагировала на новости о развертывании войск силами США в этом регионе.

«Со своей стороны проводим активную и последовательную линию в пользу необходимости отказа от любых действий, которые ведут к дополнительной деградации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке», — подчеркнула Захарова в разговоре с РИА Новости. Она призвала не допускать эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая может негативно сказаться на глобальной безопасности в целом.

Захарова также говорила о потенциальной большой войне, которая может развернуться на Ближнем Востоке. До этого сообщалось о том, что США усилили военное присутствие в этом регионе. Об этом говорили в Белом доме. Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС усугубился. Иран предупредил о намерении атаковать Тель-Авив в качестве мести за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия выступает против эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, действия Запада приводят к так называемой военно-политической деградации на этой территории. Так она отреагировала на новости о развертывании войск силами США в этом регионе. «Со своей стороны проводим активную и последовательную линию в пользу необходимости отказа от любых действий, которые ведут к дополнительной деградации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке», — подчеркнула Захарова в разговоре с РИА Новости. Она призвала не допускать эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая может негативно сказаться на глобальной безопасности в целом. Захарова также говорила о потенциальной большой войне, которая может развернуться на Ближнем Востоке. До этого сообщалось о том, что США усилили военное присутствие в этом регионе. Об этом говорили в Белом доме. Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС усугубился. Иран предупредил о намерении атаковать Тель-Авив в качестве мести за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...