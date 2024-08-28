Захарова предрекла большую войну

Захарова: Ближний Восток подошел к опасной черте, это чревато большой войной
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Мария Захарова назвала опасной нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке
Мария Захарова назвала опасной нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке Фото:

Ближний Восток находится на грани опасной эскалации, которая может привести к большой войне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ближний Восток подошел к опасной черте, что чревато дальнейшей неконтролируемой эскалацией, вплоть до большой войны», — сказала Захарова РИА Новости. Она также указала на ухудшение военно-политической ситуации в регионе, включая израильско-ливанское приграничье.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США усилили свое военное присутствие на Ближнем Востоке в ответ на возрастающую угрозу эскалации в регионе, отправив в регион «ужасно много военной силы». По словам чиновника, США стремятся быть в состоянии готовности ко всем формам возможной эскалации.

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Ближний Восток находится на грани опасной эскалации, которая может привести к большой войне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Ближний Восток подошел к опасной черте, что чревато дальнейшей неконтролируемой эскалацией, вплоть до большой войны», — сказала Захарова РИА Новости. Она также указала на ухудшение военно-политической ситуации в регионе, включая израильско-ливанское приграничье. Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США усилили свое военное присутствие на Ближнем Востоке в ответ на возрастающую угрозу эскалации в регионе, отправив в регион «ужасно много военной силы». По словам чиновника, США стремятся быть в состоянии готовности ко всем формам возможной эскалации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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