Захарова предрекла большую войну

Ближний Восток находится на грани опасной эскалации, которая может привести к большой войне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ближний Восток подошел к опасной черте, что чревато дальнейшей неконтролируемой эскалацией, вплоть до большой войны», — сказала Захарова РИА Новости. Она также указала на ухудшение военно-политической ситуации в регионе, включая израильско-ливанское приграничье.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США усилили свое военное присутствие на Ближнем Востоке в ответ на возрастающую угрозу эскалации в регионе, отправив в регион «ужасно много военной силы». По словам чиновника, США стремятся быть в состоянии готовности ко всем формам возможной эскалации.
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