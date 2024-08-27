Мошенники обманули екатеринбуржца по новой схеме

Мошенники обманули екатеринбуржца, припугнув показаниями счетчика

28 августа 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Аферисты припугнули жертву показаниями счетчика Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Екатеринбуржец отдал более миллиона рублей мошенникам, которые действовали по новой схеме. Они представились сотрудниками энергетической компании и напугали показаниями счетчика. Подробности истории URA.RU рассказал источник. «Сотруднику аэропорта Кольцово позвонил неизвестный, назвался представителем одной из крупных екатеринбургских компаний и заявил, что у того счетчик каждый месяц показывает одни и те же цифры. Для решения вопроса незнакомец направил клиенту смс с кодом, который велел зачитать справа налево, то есть задом наперед. Что он и сделал», — рассказал собеседник агентства. Новость по теме Кодовое слово «Пушок»: как мошенники разводят екатеринбуржцев на миллионы Далее с мужчиной связался «сотрудник Центробанка» и заявил, что ранее тот имел дело с мошенниками, которые хотят оформить на него кредиты. Чтобы спасти ситуацию, екатеринбуржец сам взял кредит и перевел его «на безопасную ячейку». И лишь когда он попросил у дочери еще 100 тысяч, та объяснила, что отца обманули. Общий ущерб составил миллион 90 тысяч рублей. Мужчина был потрясен, ведь в аэропорту по его месту работы повсюду висят листовки с предупреждением о мошенниках и дважды в день звучит аудиоролик. Ранее агентство рассказывало о новых уловках, на которые идут аферисты в поисках легкой добычи. Например, они придумывают абсурдные коды и пароли, которые производят на жертву впечатление. Подробнее об этом, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец отдал более миллиона рублей мошенникам, которые действовали по новой схеме. Они представились сотрудниками энергетической компании и напугали показаниями счетчика. Подробности истории URA.RU рассказал источник. «Сотруднику аэропорта Кольцово позвонил неизвестный, назвался представителем одной из крупных екатеринбургских компаний и заявил, что у того счетчик каждый месяц показывает одни и те же цифры. Для решения вопроса незнакомец направил клиенту смс с кодом, который велел зачитать справа налево, то есть задом наперед. Что он и сделал», — рассказал собеседник агентства. Далее с мужчиной связался «сотрудник Центробанка» и заявил, что ранее тот имел дело с мошенниками, которые хотят оформить на него кредиты. Чтобы спасти ситуацию, екатеринбуржец сам взял кредит и перевел его «на безопасную ячейку». И лишь когда он попросил у дочери еще 100 тысяч, та объяснила, что отца обманули. Общий ущерб составил миллион 90 тысяч рублей. Мужчина был потрясен, ведь в аэропорту по его месту работы повсюду висят листовки с предупреждением о мошенниках и дважды в день звучит аудиоролик. Ранее агентство рассказывало о новых уловках, на которые идут аферисты в поисках легкой добычи. Например, они придумывают абсурдные коды и пароли, которые производят на жертву впечатление. Подробнее об этом, — в материале URA.RU.