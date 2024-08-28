«Злые русские хакеры» провели крупнейший слив данных боевиков «Азова»*

Хакеры из группировки RaHDit обнародовали данные 7,7 тысячи боевиков «Азова»*

28 августа 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Хакеры RaHDit слили данные о более семи тысячах боевиках Азова* Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские хакеры из группировки RaHDit (известная как «Злые русские хакеры») опубликовали данные около 7,7 тысяч украинских боевиков, входящих в нацбатальон Азов (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом пишет РИА Новости. «Хакерская группа RaHDit обнародовала данные на почти 7,7 тысячи боевиков „Азова“. В том числе опубликовали свыше четырех тысяч фотографий», — передают журналисты агентства. До этого хакеры публиковали информацию о деятельности иностранных наемников на Украине. Тогда были обнародованы данные о более чем 3000 наемниках. *Азов — террористическая организация, запрещенная в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские хакеры из группировки RaHDit (известная как «Злые русские хакеры») опубликовали данные около 7,7 тысяч украинских боевиков, входящих в нацбатальон Азов (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом пишет РИА Новости. «Хакерская группа RaHDit обнародовала данные на почти 7,7 тысячи боевиков „Азова“. В том числе опубликовали свыше четырех тысяч фотографий», — передают журналисты агентства. До этого хакеры публиковали информацию о деятельности иностранных наемников на Украине. Тогда были обнародованы данные о более чем 3000 наемниках. *Азов — террористическая организация, запрещенная в России