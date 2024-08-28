«Злые русские хакеры» провели крупнейший слив данных боевиков «Азова»*

Российские хакеры из группировки RaHDit (известная как «Злые русские хакеры») опубликовали данные около 7,7 тысяч украинских боевиков, входящих в нацбатальон Азов (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом пишет РИА Новости.
«Хакерская группа RaHDit обнародовала данные на почти 7,7 тысячи боевиков „Азова“. В том числе опубликовали свыше четырех тысяч фотографий», — передают журналисты агентства.
До этого хакеры публиковали информацию о деятельности иностранных наемников на Украине. Тогда были обнародованы данные о более чем 3000 наемниках.
*Азов — террористическая организация, запрещенная в России
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