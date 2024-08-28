WSJ: спецслужбы Франции взламывали телефон Дурова

28 августа 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

В 2017 году спецслужбы ФРГ взломали IPhone Павла Дурова, пишет WSJ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Спецслужбы Франции еще в 2017 году преследователи основателя Telegram Павла Дурова. Тогда же они взломали IPhone российского предпринимателя. Отмечается, что службы действовали совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает The Wall Street Journal. «В 2017 году французские шпионы преследовали Дурова в ходе совместной операции с Объединенными Арабскими Эмиратами, в ходе которой был взломан его iPhone», — передают американские журналисты, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что уже тогда власти ФРГ были обеспокоены тем, что террористические группировки использовали Telegram для координации. Кроме того, авторы WSJ обращают внимание, что слежка за Дуровым велась за год до того момента, когда Дуров и президент Франции Эммануэль Макрон встретились лично в 2018 году. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа, когда прибыл на личном самолете из столицы Азербайджана. Дурова обвиняют в 12 тяжких преступлениях в связи с его деятельностью в качестве руководителя Telegram. Арест Дурову продлили до 28 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецслужбы Франции еще в 2017 году преследователи основателя Telegram Павла Дурова. Тогда же они взломали IPhone российского предпринимателя. Отмечается, что службы действовали совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает The Wall Street Journal. «В 2017 году французские шпионы преследовали Дурова в ходе совместной операции с Объединенными Арабскими Эмиратами, в ходе которой был взломан его iPhone», — передают американские журналисты, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что уже тогда власти ФРГ были обеспокоены тем, что террористические группировки использовали Telegram для координации. Кроме того, авторы WSJ обращают внимание, что слежка за Дуровым велась за год до того момента, когда Дуров и президент Франции Эммануэль Макрон встретились лично в 2018 году. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа, когда прибыл на личном самолете из столицы Азербайджана. Дурова обвиняют в 12 тяжких преступлениях в связи с его деятельностью в качестве руководителя Telegram. Арест Дурову продлили до 28 августа.