Стали известны площадки, на которых выступят китайские музыканты на День города

Китайские музыканты на День города в Кургане устоят зрелищные концерты на центральной площади, ЦПКиО и площадке возле КЦ «Современник» в Заозерном районе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к региональным властям.
«Китайские музыканты в День города выступят на центральной площади и Центральном парке культуры и отдыха. Также концерт пройдет на площадке КЦ „Современник“ в Заозерном», — рассказал инсайдер. Всего выступления продлятся более двух часов.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 345-летие города с красочными концертами выступят 20 музыкантов из Китая. Артисты приедут из города-побратима Юйлинь, с которым власти Кургана заключили соглашение о дружбе.
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Китайские музыканты на День города в Кургане устоят зрелищные концерты на центральной площади, ЦПКиО и площадке возле КЦ «Современник» в Заозерном районе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к региональным властям. «Китайские музыканты в День города выступят на центральной площади и Центральном парке культуры и отдыха. Также концерт пройдет на площадке КЦ „Современник“ в Заозерном», — рассказал инсайдер. Всего выступления продлятся более двух часов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 345-летие города с красочными концертами выступят 20 музыкантов из Китая. Артисты приедут из города-побратима Юйлинь, с которым власти Кургана заключили соглашение о дружбе.