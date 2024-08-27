Развлечения Интересное Стали известны площадки, на которых выступят китайские музыканты на День города На День города китайские артисты устроят концерты на центральной площади и ЦПКиО 28 августа 2024 в 14:11 Размер текста - 17 + Китайские артисты выступят на День города на трех площадках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Китайские музыканты на День города в Кургане устоят зрелищные концерты на центральной площади, ЦПКиО и площадке возле КЦ «Современник» в Заозерном районе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к региональным властям. «Китайские музыканты в День города выступят на центральной площади и Центральном парке культуры и отдыха. Также концерт пройдет на площадке КЦ „Современник“ в Заозерном», — рассказал инсайдер. Всего выступления продлятся более двух часов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 345-летие города с красочными концертами выступят 20 музыкантов из Китая. Артисты приедут из города-побратима Юйлинь, с которым власти Кургана заключили соглашение о дружбе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Китайские музыканты на День города в Кургане устоят зрелищные концерты на центральной площади, ЦПКиО и площадке возле КЦ «Современник» в Заозерном районе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к региональным властям. «Китайские музыканты в День города выступят на центральной площади и Центральном парке культуры и отдыха. Также концерт пройдет на площадке КЦ „Современник“ в Заозерном», — рассказал инсайдер. Всего выступления продлятся более двух часов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 345-летие города с красочными концертами выступят 20 музыкантов из Китая. Артисты приедут из города-побратима Юйлинь, с которым власти Кургана заключили соглашение о дружбе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям