27 августа 2024

Стали известны площадки, на которых выступят китайские музыканты на День города

На День города китайские артисты устроят концерты на центральной площади и ЦПКиО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ИННОПРОМа: концерт. Екатеринбург, китай, танец
Китайские артисты выступят на День города на трех площадках Фото:

Китайские музыканты на День города в Кургане устоят зрелищные концерты на центральной площади, ЦПКиО и площадке возле КЦ «Современник» в Заозерном районе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к региональным властям.

«Китайские музыканты в День города выступят на центральной площади и Центральном парке культуры и отдыха. Также концерт пройдет на площадке КЦ „Современник“ в Заозерном», — рассказал инсайдер. Всего выступления продлятся более двух часов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 345-летие города с красочными концертами выступят 20 музыкантов из Китая. Артисты приедут из города-побратима Юйлинь, с которым власти Кургана заключили соглашение о дружбе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китайские музыканты на День города в Кургане устоят зрелищные концерты на центральной площади, ЦПКиО и площадке возле КЦ «Современник» в Заозерном районе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к региональным властям. «Китайские музыканты в День города выступят на центральной площади и Центральном парке культуры и отдыха. Также концерт пройдет на площадке КЦ „Современник“ в Заозерном», — рассказал инсайдер. Всего выступления продлятся более двух часов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 345-летие города с красочными концертами выступят 20 музыкантов из Китая. Артисты приедут из города-побратима Юйлинь, с которым власти Кургана заключили соглашение о дружбе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...