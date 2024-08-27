В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на два дня

В Свердловской области 28—29 августа ожидаются сильные дожди, град и ветер до 25 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Во второй половине дня 28 августа и завтра, 29 августа, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град», — предупредили спасатели. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности.
Ранее спасатели предупреждали только о сильных дождях 28 августа. Однако этот день обещает быть самым жарким за последний месяц в регионе. По прогнозу синоптиков, температура воздуха поднимется до 25 градусов.
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