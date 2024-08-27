27 августа 2024

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на два дня

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Глава Екатеринбурга в парке Маяковского. Екатеринбург , зонт, непогода, дождливая погода, ветер, дождь
Порывы ветра могут доходить до 25 метров в секунду Фото:

В Свердловской области 28—29 августа ожидаются сильные дожди, град и ветер до 25 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Во второй половине дня 28 августа и завтра, 29 августа, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град», — предупредили спасатели. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности.

Ранее спасатели предупреждали только о сильных дождях 28 августа. Однако этот день обещает быть самым жарким за последний месяц в регионе. По прогнозу синоптиков, температура воздуха поднимется до 25 градусов.

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В Свердловской области 28—29 августа ожидаются сильные дожди, град и ветер до 25 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Во второй половине дня 28 августа и завтра, 29 августа, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град», — предупредили спасатели. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности. Ранее спасатели предупреждали только о сильных дождях 28 августа. Однако этот день обещает быть самым жарким за последний месяц в регионе. По прогнозу синоптиков, температура воздуха поднимется до 25 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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