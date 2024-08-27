Свердловскую область накроют сильные дожди

В Свердловской области 28 августа ожидаются сильные дожди. Спасатели призывают свердловчан соблюдать правила безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«28 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Будьте бдительны», — следует из предупреждения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».
Несмотря на ливень, 28 августа станет самым жарким днем за месяц на Среднем Урале. Температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла. По прогнозу синоптика Алексея Пулина, последний раз выше этой отметки температура поднималась 20 июля.
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