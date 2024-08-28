Блогер Елена Блиновская подала кассационную жалобу и требует признать ее невиновной в налоговых преступлениях на 1,1 млрд рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.
«Блиновская Елена обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением <...> о признании недействительным решения от 24.10.2023г. № 20-07/2737 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения», — говорится в постановлении Арбитражного суда.
Ранее сообщалось, что до начала судебного процесса блогер Блиновская не смогла погасить и четверти своего долга перед государством, который превышает 1,2 млрд рублей. 14 августа суд продлил срок содержания под стражей блогеру на шесть месяцев, до второго февраля 2025 года.
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