Блиновская из СИЗО требует признать ее невиновной в неуплате налогов на 1,1 млрд. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Елена Блиновская подала кассационную жалобу, находясь в СИЗО
Елена Блиновская подала кассационную жалобу, находясь в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Блогер Елена Блиновская подала кассационную жалобу и требует признать ее невиновной в налоговых преступлениях на 1,1 млрд рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел. 

«Блиновская Елена обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением <...> о признании недействительным решения от 24.10.2023г. № 20-07/2737 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения», — говорится в постановлении Арбитражного суда. 

Ранее сообщалось, что до начала судебного процесса блогер Блиновская не смогла погасить и четверти своего долга перед государством, который превышает 1,2 млрд рублей. 14 августа суд продлил срок содержания под стражей блогеру на шесть месяцев, до второго февраля 2025 года. 

Елена Блиновская подала кассационную жалобу
Елена Блиновская подала кассационную жалобу
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогер Елена Блиновская подала кассационную жалобу и требует признать ее невиновной в налоговых преступлениях на 1,1 млрд рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.  «Блиновская Елена обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением <...> о признании недействительным решения от 24.10.2023г. № 20-07/2737 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения», — говорится в постановлении Арбитражного суда.  Ранее сообщалось, что до начала судебного процесса блогер Блиновская не смогла погасить и четверти своего долга перед государством, который превышает 1,2 млрд рублей. 14 августа суд продлил срок содержания под стражей блогеру на шесть месяцев, до второго февраля 2025 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...