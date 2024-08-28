Жители ХМАО начали скидывать цены на вторичную недвижимость

В Ханты-Мансийском автономном округе владельцы жилья стали охотнее снижать его стоимость при продаже. Средний уровень торга с начала года вырос примерно на 5%, рассказали URA.RU в компании «Этажи».
«Если одни и те же квартиры в начале года условно стоили около трех миллионов рублей. То сейчас эти же объекты продают за 2,9 а иногда и 2,8 миллионов. Квартиры, которые стоили пять миллионов, сейчас — 4,8 миллиона. Уровень торга в среднем стал превышать 5%», — рассказал агентству руководитель отдела новостроек филиала компании в Нижневартовске Александр Лещев.
Риелторы считают, что владельцы квартир стали охотнее скидывать цены на жилье из-за общего снижения спроса на вторичную недвижимость. Впрочем, резкого обвала цен на рынке не произошло, поскольку число объектов выставленных на продажу тоже сократилось.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стало популярно покупать недвижимость в крупнейших городах России в рассрочку. Иногородние девелоперы предлагают такие условия чаще, чем югорские застройщики.
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