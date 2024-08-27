Уголовное дело на депутата гордумы Нефтеюганска Яна Коваля может стать первым вскрывшимся компроматом на членов команды теневого главы города, депутата окружного парламента ХМАО Степана Пыталева, который собирали силовики задолго до момента отставки экс-мэра Эльвиры Бугай. Источник URA.RU в местном истеблишменте сообщил, что в ближайшее время еще несколько подконтрольных Пыталеву депутатов могут стать фигурантами уголовных дел.
«В ближайшее время еще несколько подконтрольных Пыталеву депутатов могут стать фигурантами уголовных дел. Дать им ход должны были еще весной, до отставки Бугай, однако внупол ХМАО принял решение погасить конфликт элит, отстранив главу города от должности под благовидным предлогом перехода на другую работу. В кулуарах считают, что после срыва третьей попытки выбрать мэра большая часть депутатов может оказаться под угрозой сложения мандатов. Тогда Пыталев потеряет контроль над гордумой, которая больше не сможет шантажировать округ импичментом мэра», — считает инсайдер.
Пыталеву подконтрольны местное отделение «Единой России» и городская дума. Кандидаты, предложенные окружными властями, отторгались командой теневого главы, а предложенные им креатуры не находили поддержки у округа. В результате три попытки выбрать мэра Нефтеюганска сорвались. Четвертая назначена на 4 октября.
Информацию о проверке нескольких депутатов из члена команды Пыталева на условиях анонимности подтвердило несколько источников. В управление СКР по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО ищут рычаги влияния на теневого мэра Нефтеюганска. Источник в политическом истеблишменте предполагал, что в дело могут пустить компромат, хранящийся у силовиков.
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