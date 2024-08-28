Кремль — URA.RU: отказ Украины от российского газа нанесет урон потребителям в ЕС

Кремль: отказ Украины от российского газа нанесет урон потребителям в ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков заявил, что у России есть альтернативные способы поставки газа в дружественные европейские государства
Дмитрий Песков заявил, что у России есть альтернативные способы поставки газа в дружественные европейские государства Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у страны есть альтернативные способы поставки газа в дружественные европейские государства. Отказ Украины от продления контракта с «Газпромом» наносят серьезный урон интересам потребителей. 

«Есть альтернативные маршруты. Есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет. То есть альтернативные маршруты есть, но, безусловно, такие решения украинской стороны наносят серьезный урон интересам европейских потребителей», — ответил Песков на вопрос URA.RU.

Речь, по его словам, о тех странах, которые по прежнему желают покупать «гарантированный, более доступный в экономическом плане по ценовым параметрам» российский газ по сравнению с другими товарами, которые поступают, прежде всего, из США. «Придется просто платить гораздо больше делая тем самым свою промышленность менее конкурентоспособной», — резюмировал Песков.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев отказался продлить контракт с «Газпромом» на транзит российского газа, который истекает в конце года. Он отметил, что после окончания контракта Украина совместно с Евросоюзом будет решать вопросы транзита российского газа для европейских стран, которым он понадобится.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у страны есть альтернативные способы поставки газа в дружественные европейские государства. Отказ Украины от продления контракта с «Газпромом» наносят серьезный урон интересам потребителей.  «Есть альтернативные маршруты. Есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет. То есть альтернативные маршруты есть, но, безусловно, такие решения украинской стороны наносят серьезный урон интересам европейских потребителей», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Речь, по его словам, о тех странах, которые по прежнему желают покупать «гарантированный, более доступный в экономическом плане по ценовым параметрам» российский газ по сравнению с другими товарами, которые поступают, прежде всего, из США. «Придется просто платить гораздо больше делая тем самым свою промышленность менее конкурентоспособной», — резюмировал Песков. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев отказался продлить контракт с «Газпромом» на транзит российского газа, который истекает в конце года. Он отметил, что после окончания контракта Украина совместно с Евросоюзом будет решать вопросы транзита российского газа для европейских стран, которым он понадобится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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