Киев отказался продлевать контракт с «Газпромом»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина откажется от поставок российского газа от "Газпрома", заявил Зеленский
Украина откажется от поставок российского газа от "Газпрома", заявил Зеленский Фото:

Украина отказалась продлить контракт с «Газпромом» на транзит российского газа, который истекает в конце года. Об этом расскаал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка», — заявил Зеленский на форуме «Украина 2024. Независимость». Трансляцию форума вел официальный youtube-канал офиса президента Украины. Зеленский отметил, что после окончания контракта Украина совместно с Евросоюзом (ЕС) будет решать вопросы транзита российского газа для европейских стран, которым он понадобится.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в марте 2024 года заявлял, что страна не будет продлевать контракт с «Газпромом», поскольку украинская газотранспортная система успешно прошла стресс-тесты, которые показали возможность существования без транзита. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина готова продолжить транзит газа в Европу после истечения контракта, но не хочет вести прямые переговоры с Москвой. Глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов подтвердил решение не продлевать соглашение о транзите российского газа, которое истекает в 2024 году, сообщает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина отказалась продлить контракт с «Газпромом» на транзит российского газа, который истекает в конце года. Об этом расскаал украинский лидер Владимир Зеленский. «Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка», — заявил Зеленский на форуме «Украина 2024. Независимость». Трансляцию форума вел официальный youtube-канал офиса президента Украины. Зеленский отметил, что после окончания контракта Украина совместно с Евросоюзом (ЕС) будет решать вопросы транзита российского газа для европейских стран, которым он понадобится. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в марте 2024 года заявлял, что страна не будет продлевать контракт с «Газпромом», поскольку украинская газотранспортная система успешно прошла стресс-тесты, которые показали возможность существования без транзита. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина готова продолжить транзит газа в Европу после истечения контракта, но не хочет вести прямые переговоры с Москвой. Глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов подтвердил решение не продлевать соглашение о транзите российского газа, которое истекает в 2024 году, сообщает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...