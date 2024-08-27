Киев отказался продлевать контракт с «Газпромом»

Украина отказалась продлить контракт с «Газпромом» на транзит российского газа, который истекает в конце года. Об этом расскаал украинский лидер Владимир Зеленский.
«Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка», — заявил Зеленский на форуме «Украина 2024. Независимость». Трансляцию форума вел официальный youtube-канал офиса президента Украины. Зеленский отметил, что после окончания контракта Украина совместно с Евросоюзом (ЕС) будет решать вопросы транзита российского газа для европейских стран, которым он понадобится.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в марте 2024 года заявлял, что страна не будет продлевать контракт с «Газпромом», поскольку украинская газотранспортная система успешно прошла стресс-тесты, которые показали возможность существования без транзита. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина готова продолжить транзит газа в Европу после истечения контракта, но не хочет вести прямые переговоры с Москвой. Глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов подтвердил решение не продлевать соглашение о транзите российского газа, которое истекает в 2024 году, сообщает 360.ru.
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