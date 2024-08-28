Двери в метро перекрыты (архивное фото)
В Екатеринбурге закрыли станцию «Площадь 1905 года» после того, как пассажира раздавил поезд. На место приехали медики, рассказал корреспондент URA.RU.
На станции перекрыли все двери. Работает громкоговоритель с объявлением о временном закрытии станции на вход. В метро спустились сотрудники скорой помощи и полиции.
По предварительной информации, под поезд упал молодой человек. После этого поезд остановился, а всех пассажиров попросили выйти на улицу.
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