Станцию метро в центре Екатеринбурга закрыли после гибели пассажира. Фото, видео

28 августа 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Двери в метро перекрыты (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге закрыли станцию «Площадь 1905 года» после того, как пассажира раздавил поезд. На место приехали медики, рассказал корреспондент URA.RU. На станции перекрыли все двери. Работает громкоговоритель с объявлением о временном закрытии станции на вход. В метро спустились сотрудники скорой помощи и полиции. По предварительной информации, под поезд упал молодой человек. После этого поезд остановился, а всех пассажиров попросили выйти на улицу. Фото: Сергей Бодров / URA.RU Фото: Сергей Бодров / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге закрыли станцию «Площадь 1905 года» после того, как пассажира раздавил поезд. На место приехали медики, рассказал корреспондент URA.RU. На станции перекрыли все двери. Работает громкоговоритель с объявлением о временном закрытии станции на вход. В метро спустились сотрудники скорой помощи и полиции. По предварительной информации, под поезд упал молодой человек. После этого поезд остановился, а всех пассажиров попросили выйти на улицу.