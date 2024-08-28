Станцию метро в центре Екатеринбурга закрыли после гибели пассажира. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Места культуры и отдыха. Екатеринбург, станция 1905 года
Двери в метро перекрыты (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге закрыли станцию «Площадь 1905 года» после того, как пассажира раздавил поезд. На место приехали медики, рассказал корреспондент URA.RU.

На станции перекрыли все двери. Работает громкоговоритель с объявлением о временном закрытии станции на вход. В метро спустились сотрудники скорой помощи и полиции.

По предварительной информации, под поезд упал молодой человек. После этого поезд остановился, а всех пассажиров попросили выйти на улицу.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге закрыли станцию «Площадь 1905 года» после того, как пассажира раздавил поезд. На место приехали медики, рассказал корреспондент URA.RU. На станции перекрыли все двери. Работает громкоговоритель с объявлением о временном закрытии станции на вход. В метро спустились сотрудники скорой помощи и полиции. По предварительной информации, под поезд упал молодой человек. После этого поезд остановился, а всех пассажиров попросили выйти на улицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...