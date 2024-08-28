В приграничье Курской области ПВО сбили авиационные бомбы ВСУ

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Российские ПВО сбили авиационные бомбы ВСУ в приграничье Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские силы сбили две авиационные бомбы ВСУ в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В приграничном районе Курской области сбиты 2 управляемые авиационные бомбы ВСУ», — написал Смирнов в telegram-канале. Он также поблагодарил российских бойцов противовоздушной обороны.

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Российские силы сбили две авиационные бомбы ВСУ в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «В приграничном районе Курской области сбиты 2 управляемые авиационные бомбы ВСУ», — написал Смирнов в telegram-канале. Он также поблагодарил российских бойцов противовоздушной обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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