В приграничье Курской области ПВО сбили авиационные бомбы ВСУ

Российские ПВО сбили авиационные бомбы ВСУ в приграничье
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Российские силы сбили две авиационные бомбы ВСУ в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«В приграничном районе Курской области сбиты 2 управляемые авиационные бомбы ВСУ», —
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