Ограничения буду длиться не менее трех часов
В Екатеринбурге закрыли шесть станций метро после того, как поезд раздавил молодого человека на станции «Площадь 1905 года». Об этом рассказали представители подземки.
«Открыты лишь три станции — Геологическая, Чкаловская и Ботаническая. Остальные станции закрыты для движения поездов», — следует из сообщения. На месте ЧП сотрудники метро корреспонденту URA.RU пояснили, что ограничения будут длиться не менее трех часов.
Трагедия случилась днем 28 августа. Всех пассажиров попросили выйти со станции на улицу. Сейчас там работают сотрудники полиции.
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