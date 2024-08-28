Песков оценил заявления, что в Курскую область везут призывников

Песков: сообщения об отправке призывников в Курскую область не являются правдой
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© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Призывников не отправляют в Курскую область, заявил Дмитрий Песков Фото:
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То, что в Курскою область направляют призывников, не является правдой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, чаще всего такие сообщения являются искажением реальности. Не считаю необходимым такое комментировать», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, правда ли что в регион отправляют призывников, с целью того, чтобы они стали контрактниками. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU.

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То, что в Курскою область направляют призывников, не является правдой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, чаще всего такие сообщения являются искажением реальности. Не считаю необходимым такое комментировать», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, правда ли что в регион отправляют призывников, с целью того, чтобы они стали контрактниками. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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