Песков оценил заявления, что в Курскую область везут призывников

Призывников не отправляют в Курскую область, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
То, что в Курскою область направляют призывников, не является правдой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, чаще всего такие сообщения являются искажением реальности. Не считаю необходимым такое комментировать», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, правда ли что в регион отправляют призывников, с целью того, чтобы они стали контрактниками. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU.
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