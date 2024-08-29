«Курганмашзавод» отправил на фронт партию БМП-3 и БМД-4М. Фото, видео

30 августа 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

КМЗ отгрузил бронемашины на фронт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Курганмашзавод» отгрузил очередную партию новых бронемашин БМП-3 и БМД-4М в рамках госзаказа для Минобороны РФ. Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на отправке военной техники. «Предприятие „Курганмашзавод“ своевременно и даже с некоторым опережением изготавливает и отгружает боевые машины БМП-3. С этого года начались поставки БМД-4М», — рассказал заместитель генерального директора по ГОЗ и ВТС АО «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» Роман Хромов. Дополнительно с боевой техникой на фронт отгружаются комплекты дополнительной защиты. Все машины комплектуют бронеэкранами, противокамулятивными решетками и противодронным навесом. Также дополнительно БМП-3 и БМД-4М защищают система РЭБ для борьбы с дронами. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» планирует внедрять дроны в БМП-3. Этой разработкой занимаются специалисты АО «СКБМ». Также на военном форуме была представлена улучшенная версия бронемашины с буксировкой и усовершенствованной системой видеонаблюдения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Курганмашзавод» отгрузил очередную партию новых бронемашин БМП-3 и БМД-4М в рамках госзаказа для Минобороны РФ. Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на отправке военной техники. «Предприятие „Курганмашзавод“ своевременно и даже с некоторым опережением изготавливает и отгружает боевые машины БМП-3. С этого года начались поставки БМД-4М», — рассказал заместитель генерального директора по ГОЗ и ВТС АО «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» Роман Хромов. Дополнительно с боевой техникой на фронт отгружаются комплекты дополнительной защиты. Все машины комплектуют бронеэкранами, противокамулятивными решетками и противодронным навесом. Также дополнительно БМП-3 и БМД-4М защищают система РЭБ для борьбы с дронами. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» планирует внедрять дроны в БМП-3. Этой разработкой занимаются специалисты АО «СКБМ». Также на военном форуме была представлена улучшенная версия бронемашины с буксировкой и усовершенствованной системой видеонаблюдения.