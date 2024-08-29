«Курганмашзавод» отгрузил очередную партию новых бронемашин БМП-3 и БМД-4М в рамках госзаказа для Минобороны РФ. Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на отправке военной техники.
«Предприятие „Курганмашзавод“ своевременно и даже с некоторым опережением изготавливает и отгружает боевые машины БМП-3. С этого года начались поставки БМД-4М», — рассказал заместитель генерального директора по ГОЗ и ВТС АО «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» Роман Хромов.
Дополнительно с боевой техникой на фронт отгружаются комплекты дополнительной защиты. Все машины комплектуют бронеэкранами, противокамулятивными решетками и противодронным навесом. Также дополнительно БМП-3 и БМД-4М защищают система РЭБ для борьбы с дронами.
Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» планирует внедрять дроны в БМП-3. Этой разработкой занимаются специалисты АО «СКБМ». Также на военном форуме была представлена улучшенная версия бронемашины с буксировкой и усовершенствованной системой видеонаблюдения.
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