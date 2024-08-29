29 августа 2024

«Курганмашзавод» отправил на фронт партию БМП-3 и БМД-4М. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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КМЗ. Курган , кмз
КМЗ отгрузил бронемашины на фронт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

«Курганмашзавод» отгрузил очередную партию новых бронемашин БМП-3 и БМД-4М в рамках госзаказа для Минобороны РФ. Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на отправке военной техники.

«Предприятие „Курганмашзавод“ своевременно и даже с некоторым опережением изготавливает и отгружает боевые машины БМП-3. С этого года начались поставки БМД-4М», — рассказал заместитель генерального директора по ГОЗ и ВТС АО «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» Роман Хромов.

Дополнительно с боевой техникой на фронт отгружаются комплекты дополнительной защиты. Все машины комплектуют бронеэкранами, противокамулятивными решетками и противодронным навесом. Также дополнительно БМП-3 и БМД-4М защищают система РЭБ для борьбы с дронами.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» планирует внедрять дроны в БМП-3. Этой разработкой занимаются специалисты АО «СКБМ». Также на военном форуме была представлена улучшенная версия бронемашины с буксировкой и усовершенствованной системой видеонаблюдения.

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«Курганмашзавод» отгрузил очередную партию новых бронемашин БМП-3 и БМД-4М в рамках госзаказа для Минобороны РФ. Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на отправке военной техники. «Предприятие „Курганмашзавод“ своевременно и даже с некоторым опережением изготавливает и отгружает боевые машины БМП-3. С этого года начались поставки БМД-4М», — рассказал заместитель генерального директора по ГОЗ и ВТС АО «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» Роман Хромов. Дополнительно с боевой техникой на фронт отгружаются комплекты дополнительной защиты. Все машины комплектуют бронеэкранами, противокамулятивными решетками и противодронным навесом. Также дополнительно БМП-3 и БМД-4М защищают система РЭБ для борьбы с дронами. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» планирует внедрять дроны в БМП-3. Этой разработкой занимаются специалисты АО «СКБМ». Также на военном форуме была представлена улучшенная версия бронемашины с буксировкой и усовершенствованной системой видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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