Мать детей Дурова обвинила его в насилии и неуплате алиментов

Forbes: мать детей Дурова подала против него иски в Швейцарии

28 августа 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Болгар заявляет, что Дуров издевался над их сыном и перестал платить алименты Фото: TechCrunch /Flickr Ирина Болгар, которая считает себя матерью троих детей основателя VK и Telegram Павла Дурова подала против него иски в Швейцарии. Она утверждает, что миллиардер применил физическое насилие к одному из детей. «Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дуров подала против него уголовный иск в Швейцарии. В иске, который был подан в Женеве в марте 2023 года, Болгар утверждает, что Дуров применил физическое насилие к одному из ее детей. Вскоре после этого она подала гражданский иск об опеке над их детьми», — сообщает издание Forbes. Болгар утверждает, что Павел Дуров 5 раз применил физическое насилие к сыну, родившемуся в сентябре 2017 года. Ребенок получил несколько травм и сотрясение мозга. В качестве доказательств Болгар предъявила ее личную переписку с Дуровым, а так же медицинскую справку о состоянии здоровья сына, которая подтверждает, что ребенок страдает от тревожности и нарушения сна. Кроме того, Болгар заявляет, что основатель VK и Telegram перестал общаться с их детьми в сентябре 2022 года, а вскоре прекратил выплачивать алименты (150 тысяч евро в месяц). Сперва Женевский суд отказался рассматривать иск, поскольку с момента последнего факта физического насилия прошло более трех месяцев. Однако, в мае 2023 года мать детей Дурова подала апелляцию и в октябре суд продолжил рассмотрение дела. Болгар подала в суд в Женеве иск с требованием предоставить ей единоличную опеку над детьми в 2023 году, в мае того же года суд принял решение в ее пользу, а затем подтвердил его в феврале 2024-го. Дуров, судя по всему, в разбирательстве не участвовал и не нанял адвоката. Представитель Дурова отказался от комментариев. Адвокат Болгар подтвердил, что она и трое ее детей участвуют в разбирательстве по гражданскому иску, но отказался комментировать уголовный процесс. Дуров не оспаривал передачу опеки над детьми Болгар, отметил ее представитель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ирина Болгар, которая считает себя матерью троих детей основателя VK и Telegram Павла Дурова подала против него иски в Швейцарии. Она утверждает, что миллиардер применил физическое насилие к одному из детей. «Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дуров подала против него уголовный иск в Швейцарии. В иске, который был подан в Женеве в марте 2023 года, Болгар утверждает, что Дуров применил физическое насилие к одному из ее детей. Вскоре после этого она подала гражданский иск об опеке над их детьми», — сообщает издание Forbes. Болгар утверждает, что Павел Дуров 5 раз применил физическое насилие к сыну, родившемуся в сентябре 2017 года. Ребенок получил несколько травм и сотрясение мозга. В качестве доказательств Болгар предъявила ее личную переписку с Дуровым, а так же медицинскую справку о состоянии здоровья сына, которая подтверждает, что ребенок страдает от тревожности и нарушения сна. Кроме того, Болгар заявляет, что основатель VK и Telegram перестал общаться с их детьми в сентябре 2022 года, а вскоре прекратил выплачивать алименты (150 тысяч евро в месяц). Сперва Женевский суд отказался рассматривать иск, поскольку с момента последнего факта физического насилия прошло более трех месяцев. Однако, в мае 2023 года мать детей Дурова подала апелляцию и в октябре суд продолжил рассмотрение дела. Болгар подала в суд в Женеве иск с требованием предоставить ей единоличную опеку над детьми в 2023 году, в мае того же года суд принял решение в ее пользу, а затем подтвердил его в феврале 2024-го. Дуров, судя по всему, в разбирательстве не участвовал и не нанял адвоката. Представитель Дурова отказался от комментариев. Адвокат Болгар подтвердил, что она и трое ее детей участвуют в разбирательстве по гражданскому иску, но отказался комментировать уголовный процесс. Дуров не оспаривал передачу опеки над детьми Болгар, отметил ее представитель.