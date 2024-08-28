Гений, оставшийся в тени брата: что известно о Николае Дурове

Брат Павла Дурова объявлен в розыск властями Франции

28 августа 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Брат Дурова, создавший алгоритм Telegram, объявлен в розыск во Франции Фото: Анна Майорова © URA.RU Французские власти объявили в розыск старшего брата Павла Дурова — Николая. Французские правоохранительные органы обвиняют создателей Telegram в связях с организованной группой, занимающейся порнографией с участием несовершеннолетних. Маленький гений Старший брат Павла Дурова — Николай родился в ноябре 1980 года в семье филологов. Знакомые семьи рассказывают, что уже в три года мальчик умел читать, а в восемь — решал сложные кубические уравнения. Николай Дуров неоднократно становился победителем международной математической олимпиады, а так же серебряным призером олимпиады по информатике. Известно, что Николай Дуров окончил Санкт-Петербургский государственный университет, затем продолжил обучение в Боннском университете Германии. Первые шаги в программировании Во время перестройки семья Дуровых уехала в Италию, а в 90-х вернулась на родину. За границей отец купил первый компьютер, который братья Николай и Павел использовали не для игр, а для науки. Братья учились разрабатывать собственные программы и делали первые шаги в программировании. Совместный проект Николай Дуров помогал младшему брату в создании социальной сети «ВКонтакте». Дуров-младший написал первый PHP-код и стартовую версию рабочей платформы. Чуть позже Павел Дуров руководил разработкой и дизайном площадки. Николай Дуров рассказывал, что помогал младшему брату на первых этапах и взял на себя обязанности системного администратора. Когда проект обрел популярность, Николай Дуров помог разработать систему хранения данных, а позже стал техническим директором и ведущим разработчиком компании. Покинул свой пост Николай в 2014 году, когда его младший брат продал проект. Чем сейчас занимается Николай Дуров Знакомые семьи Дуровых говорят, что Николай не публичный человек. Он не пользуется социальными сетями и не общается со СМИ. Близкие рассказывают, что старший брат Павла Дурова до 2015 года жил с родителями и казался асоциальным. Известно, что сейчас живет в Санкт-Петербурге и работает в Математическом институте имени Стеклова. Поддерживают ли братья Дуровы связь — неизвестно. Объявление в розыск Николай Дуров был объявлен в розыск французскими властями вслед за младшим братом. По данным прессы, обоих обвиняют в связях с организованной преступной группой, занимающейся изготовлением и распространением порнографии с несовершеннолетними. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французские власти объявили в розыск старшего брата Павла Дурова — Николая. Французские правоохранительные органы обвиняют создателей Telegram в связях с организованной группой, занимающейся порнографией с участием несовершеннолетних. Старший брат Павла Дурова — Николай родился в ноябре 1980 года в семье филологов. Знакомые семьи рассказывают, что уже в три года мальчик умел читать, а в восемь — решал сложные кубические уравнения. Николай Дуров неоднократно становился победителем международной математической олимпиады, а так же серебряным призером олимпиады по информатике. Известно, что Николай Дуров окончил Санкт-Петербургский государственный университет, затем продолжил обучение в Боннском университете Германии. Во время перестройки семья Дуровых уехала в Италию, а в 90-х вернулась на родину. За границей отец купил первый компьютер, который братья Николай и Павел использовали не для игр, а для науки. Братья учились разрабатывать собственные программы и делали первые шаги в программировании. Николай Дуров помогал младшему брату в создании социальной сети «ВКонтакте». Дуров-младший написал первый PHP-код и стартовую версию рабочей платформы. Чуть позже Павел Дуров руководил разработкой и дизайном площадки. Николай Дуров рассказывал, что помогал младшему брату на первых этапах и взял на себя обязанности системного администратора. Когда проект обрел популярность, Николай Дуров помог разработать систему хранения данных, а позже стал техническим директором и ведущим разработчиком компании. Покинул свой пост Николай в 2014 году, когда его младший брат продал проект. Знакомые семьи Дуровых говорят, что Николай не публичный человек. Он не пользуется социальными сетями и не общается со СМИ. Близкие рассказывают, что старший брат Павла Дурова до 2015 года жил с родителями и казался асоциальным. Известно, что сейчас живет в Санкт-Петербурге и работает в Математическом институте имени Стеклова. Поддерживают ли братья Дуровы связь — неизвестно. Николай Дуров был объявлен в розыск французскими властями вслед за младшим братом. По данным прессы, обоих обвиняют в связях с организованной преступной группой, занимающейся изготовлением и распространением порнографии с несовершеннолетними.