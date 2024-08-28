Politico: братьев Дуровых объявили в розыск из-за одного пользователя Telegram

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Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
Основателей Telegram объявили в розыск за отказ предоставить информацию о распространителе детской порнографии Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Создатели Telegram, Павел и Николай Дуровы, обвиняются французскими правоохранительными органами в связях с организованной группой, занимающейся порнографией с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили журналисты европейских СМИ.

«Ордера на арест братьев Павла и Николая Дуровых выписаны по обвинению в соучастии в распространении детской порнографии», — написали в материале издания Politico. Документы были выписаны после того, как Telegram отказался сотрудничать с французскими властями в расследовании дела о сексуальном насилии над детьми. Согласно документу, полеченные на арест Дуровых ордера были выписаны 25 марта.

В СМИ уточнили, что расследование парижской прокуратуры было начато еще в июле. Документ также содержит информацию с рассказом подозреваемого в деле о заманивании несовершеннолетних девочек к производству детской порнографии, а затем угрозах публикации материала в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что французские спецслужбы в 2017 году провели операцию по слежке за Павлом Дуровым, в ходе которой был взломан его iPhone. Операция проводилась на фоне опасений французских властей о том, что террористические группировки используют Telegram для координации своей деятельности.

Дуров был арестован 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже по прибытии на личном самолете из Баку. Ему предъявлено обвинение в 12 серьезных преступлениях, связанных с его деятельностью в качестве руководителя Telegram. Арест создателя Telegram продлили до 28 августа.

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Создатели Telegram, Павел и Николай Дуровы, обвиняются французскими правоохранительными органами в связях с организованной группой, занимающейся порнографией с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили журналисты европейских СМИ. «Ордера на арест братьев Павла и Николая Дуровых выписаны по обвинению в соучастии в распространении детской порнографии», — написали в материале издания Politico. Документы были выписаны после того, как Telegram отказался сотрудничать с французскими властями в расследовании дела о сексуальном насилии над детьми. Согласно документу, полеченные на арест Дуровых ордера были выписаны 25 марта. В СМИ уточнили, что расследование парижской прокуратуры было начато еще в июле. Документ также содержит информацию с рассказом подозреваемого в деле о заманивании несовершеннолетних девочек к производству детской порнографии, а затем угрозах публикации материала в социальных сетях. Ранее сообщалось, что французские спецслужбы в 2017 году провели операцию по слежке за Павлом Дуровым, в ходе которой был взломан его iPhone. Операция проводилась на фоне опасений французских властей о том, что террористические группировки используют Telegram для координации своей деятельности. Дуров был арестован 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже по прибытии на личном самолете из Баку. Ему предъявлено обвинение в 12 серьезных преступлениях, связанных с его деятельностью в качестве руководителя Telegram. Арест создателя Telegram продлили до 28 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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