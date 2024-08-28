Politico: братьев Дуровых объявили в розыск из-за одного пользователя Telegram

Создатели Telegram, Павел и Николай Дуровы, обвиняются французскими правоохранительными органами в связях с организованной группой, занимающейся порнографией с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили журналисты европейских СМИ.
«Ордера на арест братьев Павла и Николая Дуровых выписаны по обвинению в соучастии в распространении детской порнографии», — написали в материале издания Politico. Документы были выписаны после того, как Telegram отказался сотрудничать с французскими властями в расследовании дела о сексуальном насилии над детьми. Согласно документу, полеченные на арест Дуровых ордера были выписаны 25 марта.
В СМИ уточнили, что расследование парижской прокуратуры было начато еще в июле. Документ также содержит информацию с рассказом подозреваемого в деле о заманивании несовершеннолетних девочек к производству детской порнографии, а затем угрозах публикации материала в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что французские спецслужбы в 2017 году провели операцию по слежке за Павлом Дуровым, в ходе которой был взломан его iPhone. Операция проводилась на фоне опасений французских властей о том, что террористические группировки используют Telegram для координации своей деятельности.
Дуров был арестован 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже по прибытии на личном самолете из Баку. Ему предъявлено обвинение в 12 серьезных преступлениях, связанных с его деятельностью в качестве руководителя Telegram. Арест создателя Telegram продлили до 28 августа.
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Создатели Telegram, Павел и Николай Дуровы, обвиняются французскими правоохранительными органами в связях с организованной группой, занимающейся порнографией с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили журналисты европейских СМИ. «Ордера на арест братьев Павла и Николая Дуровых выписаны по обвинению в соучастии в распространении детской порнографии», — написали в материале издания Politico. Документы были выписаны после того, как Telegram отказался сотрудничать с французскими властями в расследовании дела о сексуальном насилии над детьми. Согласно документу, полеченные на арест Дуровых ордера были выписаны 25 марта. В СМИ уточнили, что расследование парижской прокуратуры было начато еще в июле. Документ также содержит информацию с рассказом подозреваемого в деле о заманивании несовершеннолетних девочек к производству детской порнографии, а затем угрозах публикации материала в социальных сетях. Ранее сообщалось, что французские спецслужбы в 2017 году провели операцию по слежке за Павлом Дуровым, в ходе которой был взломан его iPhone. Операция проводилась на фоне опасений французских властей о том, что террористические группировки используют Telegram для координации своей деятельности. Дуров был арестован 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже по прибытии на личном самолете из Баку. Ему предъявлено обвинение в 12 серьезных преступлениях, связанных с его деятельностью в качестве руководителя Telegram. Арест создателя Telegram продлили до 28 августа.