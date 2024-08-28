Неизвестные уничтожили агитацию кандидата в гордуму Челябинска Кондратьева. Фото, видео

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Неизвестные изрезали баннеры кандидата в гордуму Челябинска Андрея Кондратьева, вандалы, гордума, выборы, агитация, челябинск, кондратьев андрей
Андрей Кондратьев стал самым пострадавшим от вандалов кандидатом за всю кампанию Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Агитационные баннеры и кубы кандидата в гордуму Челябинска от «Справедливой России» Андрея Кондратьева были испорчены в ночь на 28 августа. Об этом сообщил URA.RU сам политик.

«Агитационные материалы, стоившие более 120 тысяч рублей, были изрезаны за одну ночь. Камера наблюдения зафиксировала, как это происходила. Сейчас поиском злоумышленников занимаются все службы, заявление в полицию подано», — рассказал URA.RU Кондратьев.

В эту же ночь неизвестные спилили верхушку липы, стоявшей возле другого агитационного баннера, и политик вынужденно распорядился убрать его — чтобы у местных жителей не возникло ощущения, что дерево испортили по его указанию. Также пострадали агитационные конструкции соперника Кондратьева в избирательном округе — единоросса Антона Рыжего.

Неизвестные изрезали баннеры кандидата в гордуму Челябинска Андрея Кондратьева
Агитация уничтожена практически по всему округу
Фото:

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Агитационные баннеры и кубы кандидата в гордуму Челябинска от «Справедливой России» Андрея Кондратьева были испорчены в ночь на 28 августа. Об этом сообщил URA.RU сам политик. «Агитационные материалы, стоившие более 120 тысяч рублей, были изрезаны за одну ночь. Камера наблюдения зафиксировала, как это происходила. Сейчас поиском злоумышленников занимаются все службы, заявление в полицию подано», — рассказал URA.RU Кондратьев. В эту же ночь неизвестные спилили верхушку липы, стоявшей возле другого агитационного баннера, и политик вынужденно распорядился убрать его — чтобы у местных жителей не возникло ощущения, что дерево испортили по его указанию. Также пострадали агитационные конструкции соперника Кондратьева в избирательном округе — единоросса Антона Рыжего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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