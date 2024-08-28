Агитационные баннеры и кубы кандидата в гордуму Челябинска от «Справедливой России» Андрея Кондратьева были испорчены в ночь на 28 августа. Об этом сообщил URA.RU сам политик.
«Агитационные материалы, стоившие более 120 тысяч рублей, были изрезаны за одну ночь. Камера наблюдения зафиксировала, как это происходила. Сейчас поиском злоумышленников занимаются все службы, заявление в полицию подано», — рассказал URA.RU Кондратьев.
В эту же ночь неизвестные спилили верхушку липы, стоявшей возле другого агитационного баннера, и политик вынужденно распорядился убрать его — чтобы у местных жителей не возникло ощущения, что дерево испортили по его указанию. Также пострадали агитационные конструкции соперника Кондратьева в избирательном округе — единоросса Антона Рыжего.
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Агитационные баннеры и кубы кандидата в гордуму Челябинска от «Справедливой России» Андрея Кондратьева были испорчены в ночь на 28 августа. Об этом сообщил URA.RU сам политик. «Агитационные материалы, стоившие более 120 тысяч рублей, были изрезаны за одну ночь. Камера наблюдения зафиксировала, как это происходила. Сейчас поиском злоумышленников занимаются все службы, заявление в полицию подано», — рассказал URA.RU Кондратьев. В эту же ночь неизвестные спилили верхушку липы, стоявшей возле другого агитационного баннера, и политик вынужденно распорядился убрать его — чтобы у местных жителей не возникло ощущения, что дерево испортили по его указанию. Также пострадали агитационные конструкции соперника Кондратьева в избирательном округе — единоросса Антона Рыжего.