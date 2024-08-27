27 августа 2024

Вандалы порезали агитплакаты кандидата в гордуму Челябинска Антона Рыжего. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Главврач детской городской больницы №8 Антон Рыжий подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Челябинск, рыжий антон
Личности тех, кто испортил плакаты Рыжего уточняются Фото:

В Калининском районе Челябинска ночью, 27 августа неизвестные уничтожили два агитационных баннера кандидата в депутаты гордумы от партии «Единая Россия» Антона Рыжего. Эту информацию 28 августа сообщил URA.RU сам Рыжий.

«Прошедшей ночью отчаявшиеся конкуренты уничтожили мои баннеры. Точные личности тех, кто испортил плакаты пока остаются неизвестными», — заявил Рыжий.

Антон Рыжий уточнил, что соответствующие заявления уже поданы в правоохранительные органы, виновные будут найдены и наказаны. Кандидат в депутаты уверен, что акт хулиганства выполнен по заказу конкурентов. Однако остается убежден в том, что такие поступки никак не повлияют на результаты выборов.

В конце июля такой же инцидент коснулся трех кандидатов в депутаты гордумы. Под покровом ночи вандалы срезали агитационные баннеры Сергея Антипова, Игоря Латыпова и Сергея Григорьева. На камеры уличного наблюдения попал момент, где четыре человека срезают баннеры кандидатов.

Рыжий баллотируется в гордуму Челябинска по округу № 4 при поддержке «Единой России». На этом же округе выдвинулись Андрей Кондратьев («Справедливая Россия — За правду», Дмитрий Иванов («Новые люди») и Евгений Палин (ЛДПР).

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В Калининском районе Челябинска ночью, 27 августа неизвестные уничтожили два агитационных баннера кандидата в депутаты гордумы от партии «Единая Россия» Антона Рыжего. Эту информацию 28 августа сообщил URA.RU сам Рыжий. «Прошедшей ночью отчаявшиеся конкуренты уничтожили мои баннеры. Точные личности тех, кто испортил плакаты пока остаются неизвестными», — заявил Рыжий. Антон Рыжий уточнил, что соответствующие заявления уже поданы в правоохранительные органы, виновные будут найдены и наказаны. Кандидат в депутаты уверен, что акт хулиганства выполнен по заказу конкурентов. Однако остается убежден в том, что такие поступки никак не повлияют на результаты выборов. В конце июля такой же инцидент коснулся трех кандидатов в депутаты гордумы. Под покровом ночи вандалы срезали агитационные баннеры Сергея Антипова, Игоря Латыпова и Сергея Григорьева. На камеры уличного наблюдения попал момент, где четыре человека срезают баннеры кандидатов. Рыжий баллотируется в гордуму Челябинска по округу № 4 при поддержке «Единой России». На этом же округе выдвинулись Андрей Кондратьев («Справедливая Россия — За правду», Дмитрий Иванов («Новые люди») и Евгений Палин (ЛДПР).
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