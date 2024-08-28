Мама опознала труп сына, погибшего в метро Екатеринбурга

Мама трагически погибшего в екатеринбургском метро 26-летнего Никиты (имя изменено) опознала его тело в морге. Об этом она рассказала URA.RU.
«Да, все подтвердилось. Это [Никита]. Завтра будем решать вопросы [по похоронам]», — сказала женщина, еле сдерживая слезы.
Парень упал на рельсы днем 28 августа. Из-за ЧП на несколько часов остановилась работа метрополитена. Тело Никиты из-под вагона достали спасатели. После его передали сотрудникам похоронной службы. Известно, что парень в последнее время лечился от депрессии, за пару часов до трагедии он был дома, ничто не указывало на приближение беды. Записку Никита не оставил.
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