Мама опознала труп сына, погибшего в метро Екатеринбурга

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Патологоанатомического отделение. Екатеринбург, труп, морг, ноги, тело, патологоанатомическое отделение, вскрытие, стопы
В ближайшее время пройдут похороны Фото:
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В центре Екатеринбурга пассажир упал под поезд метро

Мама трагически погибшего в екатеринбургском метро 26-летнего Никиты (имя изменено) опознала его тело в морге. Об этом она рассказала URA.RU.

«Да, все подтвердилось. Это [Никита]. Завтра будем решать вопросы [по похоронам]», — сказала женщина, еле сдерживая слезы.

Парень упал на рельсы днем 28 августа. Из-за ЧП на несколько часов остановилась работа метрополитена. Тело Никиты из-под вагона достали спасатели. После его передали сотрудникам похоронной службы. Известно, что парень в последнее время лечился от депрессии, за пару часов до трагедии он был дома, ничто не указывало на приближение беды. Записку Никита не оставил.

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Мама трагически погибшего в екатеринбургском метро 26-летнего Никиты (имя изменено) опознала его тело в морге. Об этом она рассказала URA.RU. «Да, все подтвердилось. Это [Никита]. Завтра будем решать вопросы [по похоронам]», — сказала женщина, еле сдерживая слезы. Парень упал на рельсы днем 28 августа. Из-за ЧП на несколько часов остановилась работа метрополитена. Тело Никиты из-под вагона достали спасатели. После его передали сотрудникам похоронной службы. Известно, что парень в последнее время лечился от депрессии, за пару часов до трагедии он был дома, ничто не указывало на приближение беды. Записку Никита не оставил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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