«Лечился от депрессии»: что известно о парне, погибшем в метро Екатеринбурга

Екатеринбуржец, погибший в метро, лечился от депрессии и недавно пропадал
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вестибюль, станция 1905 года
ЧП произошло на станции «Площадь 1905 года» Фото:
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В центре Екатеринбурга пассажир упал под поезд метро

Екатеринбуржец Никита (имя изменено), трагически погибший в метро на станции «Площадь 1905 года», в последнее время лечился от депрессии. Об этом URA.RU рассказала его мама, которая виделась с ним за несколько часов до ЧП.

«Он ушел из дома до 12 часов. Все хорошо было, вел себя обычно, кушал. Никакой предсмертной записки не оставил. Он лечился от депрессии», — сказала женщина. Ей только предстоит опознание.

По ее словам, парень подрабатывал в разных местах (то есть зарабатывал на жизнь не только в «Ашане»). Незадолго до случившегося он попал в розыск. Женщина объяснила, почему. «[Никита] пошел гулять и не вернулся. Был без связи. Мы запереживали. Я обратилась в полицию за помощью, а он вернулся сам домой. Я преждевременно написала заявление [о пропаже]», — добавила она.

Парню было 26 лет. Он упал на рельсы днем 28 августа. Причины падения неизвестны. Некоторое время движение на станции метро было остановлено. Сейчас метрополитен работает в прежнем режиме.

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Екатеринбуржец Никита (имя изменено), трагически погибший в метро на станции «Площадь 1905 года», в последнее время лечился от депрессии. Об этом URA.RU рассказала его мама, которая виделась с ним за несколько часов до ЧП. «Он ушел из дома до 12 часов. Все хорошо было, вел себя обычно, кушал. Никакой предсмертной записки не оставил. Он лечился от депрессии», — сказала женщина. Ей только предстоит опознание. По ее словам, парень подрабатывал в разных местах (то есть зарабатывал на жизнь не только в «Ашане»). Незадолго до случившегося он попал в розыск. Женщина объяснила, почему. «[Никита] пошел гулять и не вернулся. Был без связи. Мы запереживали. Я обратилась в полицию за помощью, а он вернулся сам домой. Я преждевременно написала заявление [о пропаже]», — добавила она. Парню было 26 лет. Он упал на рельсы днем 28 августа. Причины падения неизвестны. Некоторое время движение на станции метро было остановлено. Сейчас метрополитен работает в прежнем режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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