«Лечился от депрессии»: что известно о парне, погибшем в метро Екатеринбурга

Екатеринбуржец Никита (имя изменено), трагически погибший в метро на станции «Площадь 1905 года», в последнее время лечился от депрессии. Об этом URA.RU рассказала его мама, которая виделась с ним за несколько часов до ЧП.
«Он ушел из дома до 12 часов. Все хорошо было, вел себя обычно, кушал. Никакой предсмертной записки не оставил. Он лечился от депрессии», — сказала женщина. Ей только предстоит опознание.
По ее словам, парень подрабатывал в разных местах (то есть зарабатывал на жизнь не только в «Ашане»). Незадолго до случившегося он попал в розыск. Женщина объяснила, почему. «[Никита] пошел гулять и не вернулся. Был без связи. Мы запереживали. Я обратилась в полицию за помощью, а он вернулся сам домой. Я преждевременно написала заявление [о пропаже]», — добавила она.
Парню было 26 лет. Он упал на рельсы днем 28 августа. Причины падения неизвестны. Некоторое время движение на станции метро было остановлено. Сейчас метрополитен работает в прежнем режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!