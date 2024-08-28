Росстат: в России выросли зарплаты

28 августа 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

В номинальном выражении за первые шесть месяцев 2024 года зарплаты в России выросли на 18,1% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рост реальных зарплат в России в июне 2024 года замедлился до 6,2% в годовом выражении по сравнению с 8,8% в мае. При этом за первое полугодие они увеличились на 9,4%, как показывают данные Росстата. «Реальные зарплаты в России в июне 2024 года замедлили рост до 6,2% в годовом выражении с майских 8,8%, по итогам первого полугодия выросли на 9,4%», — пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат. В июне по сравнению с предыдущим месяцем реальные зарплаты в стране выросли на 2,5%, а за второй квартал увеличение составило 7,8% в годовом выражении. Согласно статистике, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне достигла 89,1 тысячи рублей, что на 15,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 3,2% выше майского показателя. В целом за первые шесть месяцев 2024 года зарплаты в номинальном выражении поднялись на 18,1%. Ранее финансист Анастасия Моргунова допустила, что из-за новой шкалы НДФЛ россияне, получающие зарплату более 200 тысяч рублей в месяц, могут попросить работодателей увеличить им доход. Связано это с тем, что из-за роста налога сотрудники будут получать меньше денег «на руки» несмотря на то, что нагрузка останется прежней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рост реальных зарплат в России в июне 2024 года замедлился до 6,2% в годовом выражении по сравнению с 8,8% в мае. При этом за первое полугодие они увеличились на 9,4%, как показывают данные Росстата. «Реальные зарплаты в России в июне 2024 года замедлили рост до 6,2% в годовом выражении с майских 8,8%, по итогам первого полугодия выросли на 9,4%», — пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат. В июне по сравнению с предыдущим месяцем реальные зарплаты в стране выросли на 2,5%, а за второй квартал увеличение составило 7,8% в годовом выражении. Согласно статистике, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне достигла 89,1 тысячи рублей, что на 15,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 3,2% выше майского показателя. В целом за первые шесть месяцев 2024 года зарплаты в номинальном выражении поднялись на 18,1%. Ранее финансист Анастасия Моргунова допустила, что из-за новой шкалы НДФЛ россияне, получающие зарплату более 200 тысяч рублей в месяц, могут попросить работодателей увеличить им доход. Связано это с тем, что из-за роста налога сотрудники будут получать меньше денег «на руки» несмотря на то, что нагрузка останется прежней.