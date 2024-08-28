Финансист допустила рост зарплат из-за новой шкалы НДФЛ

Финансист Моргунова: из-за новой шкалы НДФЛ россияне попросят повышения зарплаты
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Россияне попросят работодателей повысить им зарплату из-за новой шкалы НДФЛ, считает Анастасия Моргунова
Россияне попросят работодателей повысить им зарплату из-за новой шкалы НДФЛ, считает Анастасия Моргунова Фото:
новость из сюжета
Изменение налоговой системы 2024

В связи с введением новой шкалы НДФЛ, россияне, получающие зарплату более 200 тысяч рублей в месяц, могут обратиться к работодателям с просьбой увеличить им доход. Это связано с увеличением налоговой ставки до 15%. Об этом сообщила сооснователь компании «Мое дело» Анастасия Моргунова.

«Из-за роста налога сотрудник получит меньше денег „на руки“. Хотя его нагрузка на работе останется такой же, как и раньше», — пояснила Моргунова изданию «Газета.Ru».

Эксперт также отметила, что при зарплате в 250 тысяч рублей в месяц сотрудник будет платить на 12 тысяч рублей больше по НДФЛ ежегодно. Повышенная ставка будет применяться только к сумме, превышающей порог в 2,4 миллиона рублей в год. Моргунова считает, что работодателям следует предупредить сотрудников об изменениях, чтобы избежать неприятных сюрпризов, и предполагает, что многие специалисты захотят компенсировать увеличение налогов за счет повышения зарплаты.

Изменения в налогообложении коснутся прежде всего высокооплачиваемых специалистов, особенно там, где наблюдается дефицит кадров. В частности, ожидается рост зарплат в ИТ-секторе. Однако на общий уровень зарплат в стране введение новой шкалы НДФЛ не окажет значительного влияния, заключила Моргунова.

Все, что известно об изменениях в налоговой системе, — в материале URA.RU. Главный пункт — введение прогрессивной шкалы НДФЛ с максимальной ставкой в 22%. Также изменится налог на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия принадлежит к числу стран с высоким уровнем доходов населения, а изменения налоговой системы и введение прогрессивной шкалы НДФЛ необходимы, потому что в обществе есть запрос на справедливость.

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В связи с введением новой шкалы НДФЛ, россияне, получающие зарплату более 200 тысяч рублей в месяц, могут обратиться к работодателям с просьбой увеличить им доход. Это связано с увеличением налоговой ставки до 15%. Об этом сообщила сооснователь компании «Мое дело» Анастасия Моргунова. «Из-за роста налога сотрудник получит меньше денег „на руки“. Хотя его нагрузка на работе останется такой же, как и раньше», — пояснила Моргунова изданию «Газета.Ru». Эксперт также отметила, что при зарплате в 250 тысяч рублей в месяц сотрудник будет платить на 12 тысяч рублей больше по НДФЛ ежегодно. Повышенная ставка будет применяться только к сумме, превышающей порог в 2,4 миллиона рублей в год. Моргунова считает, что работодателям следует предупредить сотрудников об изменениях, чтобы избежать неприятных сюрпризов, и предполагает, что многие специалисты захотят компенсировать увеличение налогов за счет повышения зарплаты. Изменения в налогообложении коснутся прежде всего высокооплачиваемых специалистов, особенно там, где наблюдается дефицит кадров. В частности, ожидается рост зарплат в ИТ-секторе. Однако на общий уровень зарплат в стране введение новой шкалы НДФЛ не окажет значительного влияния, заключила Моргунова. Все, что известно об изменениях в налоговой системе, — в материале URA.RU. Главный пункт — введение прогрессивной шкалы НДФЛ с максимальной ставкой в 22%. Также изменится налог на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия принадлежит к числу стран с высоким уровнем доходов населения, а изменения налоговой системы и введение прогрессивной шкалы НДФЛ необходимы, потому что в обществе есть запрос на справедливость.
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