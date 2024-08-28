Курганец скончался после ДТП до приезда скорой
На проспекте Машиностроителей в Кургане вечером 28 августа автомобиль Ford насмерть сбил человека. Об этом URA.RU сообщили очевидцы с места происшествия. В пресс-службе Госавтоинспекции по региону информацию подтвердили.
«На проспекте Машиностроителей, 11 в 20:30 автомобиль Ford focus сбил мужчину 1957 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался на месте до приезда скорой», — рассказали в ГАИ.
Ранее в Кургане на перекрестке улиц Бажова и Профсоюзной произошло жесткое ДТП. В аварии пострадал водитель, которого отправили в больницу.
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