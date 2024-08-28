В Кургане иномарка насмерть сбила человека у СК «Зауралец». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт, посвященный Дню Победы. Екатеринбург, ночь, реанимация, толпа, скорая помощь
Курганец скончался после ДТП до приезда скорой Фото:

На проспекте Машиностроителей в Кургане вечером 28 августа автомобиль Ford насмерть сбил человека. Об этом URA.RU сообщили очевидцы с места происшествия. В пресс-службе Госавтоинспекции по региону информацию подтвердили.

«На проспекте Машиностроителей, 11 в 20:30 автомобиль Ford focus сбил мужчину 1957 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался на месте до приезда скорой», — рассказали в ГАИ.

Ранее в Кургане на перекрестке улиц Бажова и Профсоюзной произошло жесткое ДТП. В аварии пострадал водитель, которого отправили в больницу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На проспекте Машиностроителей в Кургане вечером 28 августа автомобиль Ford насмерть сбил человека. Об этом URA.RU сообщили очевидцы с места происшествия. В пресс-службе Госавтоинспекции по региону информацию подтвердили. «На проспекте Машиностроителей, 11 в 20:30 автомобиль Ford focus сбил мужчину 1957 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался на месте до приезда скорой», — рассказали в ГАИ. Ранее в Кургане на перекрестке улиц Бажова и Профсоюзной произошло жесткое ДТП. В аварии пострадал водитель, которого отправили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...