Павлу Дурову предъявили обвинения в Париже

Предпринимателю и основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение во Франции. Об этом сообщает прокуратура Парижа.
«Дурову предъявлено обвинение. Он освобожден под судебный надзор», — передает AFP News Agency со ссылкой на французского прокурора.
Бизнесмен обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании платформы с целью проведения незаконных денежных переводов. Теперь Дуров должен появляться в полиции дважды в неделю, передала прокуратура.
Кроме того, Дурову запретили покидать территорию Франции. Он также должен будет внести залог в размере 5 миллионов евро, рассказали в прокуратуре Парижа.
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