28 августа 2024

Павлу Дурову предъявили обвинения в Париже

© Служба новостей «URA.RU»
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Дурову запретили покидать территорию Франции
Дурову запретили покидать территорию Франции Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Предпринимателю и основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение во Франции. Об этом сообщает прокуратура Парижа.

«Дурову предъявлено обвинение. Он освобожден под судебный надзор», — передает AFP News Agency со ссылкой на французского прокурора.

Бизнесмен обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании платформы с целью проведения незаконных денежных переводов. Теперь Дуров должен появляться в полиции дважды в неделю, передала прокуратура.

Кроме того, Дурову запретили покидать территорию Франции. Он также должен будет внести залог в размере 5 миллионов евро, рассказали в прокуратуре Парижа.

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Предпринимателю и основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение во Франции. Об этом сообщает прокуратура Парижа. «Дурову предъявлено обвинение. Он освобожден под судебный надзор», — передает AFP News Agency  со ссылкой на французского прокурора. Бизнесмен обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании платформы с целью проведения незаконных денежных переводов. Теперь Дуров должен появляться в полиции дважды в неделю, передала прокуратура. Кроме того, Дурову запретили покидать территорию Франции. Он также должен будет внести залог в размере 5 миллионов евро, рассказали в прокуратуре Парижа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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