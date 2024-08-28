28 августа 2024

Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 10 лет тюрьмы во Франции

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Дурова обязали внести крупный залог во Франции
Дурова обязали внести крупный залог во Франции Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Предпринимателю и основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову грозит 10 лет тюремного заключения за администрирование онлайн-платформы для совершения нелегальных транзакций. Об этом сообщила французская прокуратура.

«Дурову грозит до 10 лет тюрьмы за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций», — передает РИА Новости заявление прокуратуры Парижа. 

Дурову также запретили покидать Францию и обязали его внести залог в 5 миллионов евро. Ему предъявлены обвинения. Бизнесмена хотят привлечь сразу по шести статьям.

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Предпринимателю и основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову грозит 10 лет тюремного заключения за администрирование онлайн-платформы для совершения нелегальных транзакций. Об этом сообщила французская прокуратура. «Дурову грозит до 10 лет тюрьмы за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций», — передает РИА Новости заявление прокуратуры Парижа.  Дурову также запретили покидать Францию и обязали его внести залог в 5 миллионов евро. Ему предъявлены обвинения. Бизнесмена хотят привлечь сразу по шести статьям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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