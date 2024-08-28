Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 10 лет тюрьмы во Франции

Дурова обязали внести крупный залог во Франции
новость из сюжетаОснователю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции
Предпринимателю и основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову грозит 10 лет тюремного заключения за администрирование онлайн-платформы для совершения нелегальных транзакций. Об этом сообщила французская прокуратура.
«Дурову грозит до 10 лет тюрьмы за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций», — передает РИА Новости заявление прокуратуры Парижа.
Дурову также запретили покидать Францию и обязали его внести залог в 5 миллионов евро. Ему предъявлены обвинения. Бизнесмена хотят привлечь сразу по шести статьям.
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