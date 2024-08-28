28 августа 2024

В Новом Уренгое под окном высотки нашли тело подростка

СУ СКР по ЯНАО проверяет обстоятельства гибели подростка в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое под окнами многоэтажки нашли тело подростка (фото из архива)
В Новом Уренгое под окнами многоэтажки нашли тело подростка (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в микрорайоне Дружба, вечером 28 августа обнаружили тело выпавшего из окна подростка. По данному факту следователи окружного СУ СКР проводят следственные мероприятия с целью установления обстоятельств произошедшего.

«По факту обнаружения тела следственные органы СУ СКР по ЯНАО проводят следственные действия. Будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Очевидцы сообщают, что подросток 2008 года рождения предположительно находился в квартире на 11 этаже. Тело было найдено в вечернее время. 

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в микрорайоне Дружба, вечером 28 августа обнаружили тело выпавшего из окна подростка. По данному факту следователи окружного СУ СКР проводят следственные мероприятия с целью установления обстоятельств произошедшего. «По факту обнаружения тела следственные органы СУ СКР по ЯНАО проводят следственные действия. Будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Очевидцы сообщают, что подросток 2008 года рождения предположительно находился в квартире на 11 этаже. Тело было найдено в вечернее время. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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