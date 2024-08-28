В Новом Уренгое под окном высотки нашли тело подростка

В Новом Уренгое под окнами многоэтажки нашли тело подростка (фото из архива)
В Новом Уренгое (ЯНАО) в микрорайоне Дружба, вечером 28 августа обнаружили тело выпавшего из окна подростка. По данному факту следователи окружного СУ СКР проводят следственные мероприятия с целью установления обстоятельств произошедшего.
«По факту обнаружения тела следственные органы СУ СКР по ЯНАО проводят следственные действия. Будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
Очевидцы сообщают, что подросток 2008 года рождения предположительно находился в квартире на 11 этаже. Тело было найдено в вечернее время.
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