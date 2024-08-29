Мирошник: украинские боевики похищают мирных жителей Курской области

Появились данные о том, что украинские военные похищают мирных жителей Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей», — заявил Мирошник РИА Новости. Он добавив, что существуют предварительные списки похищенных, но они не окончательные.
Посол также отметил, что украинские подразделения ведут себя как террористы, не придерживаясь норм и не информируя родственников о судьбе похищенных. Сейчас этим вопросом занимаются Минобороны РФ и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Ранее жительница города Суджи Курской области Надежда Бобровская рассказала, что ВСУ занимаются мародерством на российских территориях, а также занимают «хорошие богатые дома» и живут в них. Она добавила, что украинские военные разбрасывают на занятных пунктах «лепестки» и отбирают паспорта и мобильные телефоны у не эвакуированного мирного населения.
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