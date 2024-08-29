Мирошник: украинские боевики похищают мирных жителей Курской области

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Украинские боевики похищают мирных жителей Курской области, рассказал Родион Мирошник
Украинские боевики похищают мирных жителей Курской области, рассказал Родион Мирошник Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Появились данные о том, что украинские военные похищают мирных жителей Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей», — заявил Мирошник РИА Новости. Он добавив, что существуют предварительные списки похищенных, но они не окончательные.

Посол также отметил, что украинские подразделения ведут себя как террористы, не придерживаясь норм и не информируя родственников о судьбе похищенных. Сейчас этим вопросом занимаются Минобороны РФ и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Ранее жительница города Суджи Курской области Надежда Бобровская рассказала, что ВСУ занимаются мародерством на российских территориях, а также занимают «хорошие богатые дома» и живут в них. Она добавила, что украинские военные разбрасывают на занятных пунктах «лепестки» и отбирают паспорта и мобильные телефоны у не эвакуированного мирного населения.

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Появились данные о том, что украинские военные похищают мирных жителей Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей», — заявил Мирошник РИА Новости. Он добавив, что существуют предварительные списки похищенных, но они не окончательные. Посол также отметил, что украинские подразделения ведут себя как террористы, не придерживаясь норм и не информируя родственников о судьбе похищенных. Сейчас этим вопросом занимаются Минобороны РФ и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ранее жительница города Суджи Курской области Надежда Бобровская рассказала, что ВСУ занимаются мародерством на российских территориях, а также занимают «хорошие богатые дома» и живут в них. Она добавила, что украинские военные разбрасывают на занятных пунктах «лепестки» и отбирают паспорта и мобильные телефоны у не эвакуированного мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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