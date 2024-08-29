СК провел четыре экспертизы по делу о подготовке покушений на Симоньян

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Покушение на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак предотвращено в 2023 году
Покушение на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак предотвращено в 2023 году Фото:
новость из сюжета
Покушение на Симоньян и Собчак

Следственные органы провели четыре психолого-психиатрические экспертизы в рамках дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Это следует из материалов дела. 

«В рамках расследования дела проведены четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы», — указано в документах, передает РИА Новости. Отмечается, что расследование уголовного дела завершено, и фигурантам уже предъявлены окончательные обвинения.

ФСБ, СК и МВД предотвратили готовящиеся покушения на Симоньян и Собчак еще в 2023 году. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поводом для покушения стала их профессиональная деятельность. Следственный комитет завершил расследование дела 24 августа. Несколько фигурантов дела о подготовке покушений частично признали вину, передает 360.ru

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Следственные органы провели четыре психолого-психиатрические экспертизы в рамках дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Это следует из материалов дела.  «В рамках расследования дела проведены четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы», — указано в документах, передает РИА Новости. Отмечается, что расследование уголовного дела завершено, и фигурантам уже предъявлены окончательные обвинения. ФСБ, СК и МВД предотвратили готовящиеся покушения на Симоньян и Собчак еще в 2023 году. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поводом для покушения стала их профессиональная деятельность. Следственный комитет завершил расследование дела 24 августа. Несколько фигурантов дела о подготовке покушений частично признали вину, передает 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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