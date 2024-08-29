СК провел четыре экспертизы по делу о подготовке покушений на Симоньян

Следственные органы провели четыре психолого-психиатрические экспертизы в рамках дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Это следует из материалов дела.
«В рамках расследования дела проведены четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы», — указано в документах, передает РИА Новости. Отмечается, что расследование уголовного дела завершено, и фигурантам уже предъявлены окончательные обвинения.
ФСБ, СК и МВД предотвратили готовящиеся покушения на Симоньян и Собчак еще в 2023 году. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поводом для покушения стала их профессиональная деятельность. Следственный комитет завершил расследование дела 24 августа. Несколько фигурантов дела о подготовке покушений частично признали вину, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.