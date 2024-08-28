Бывший челябинский замминистра нашел работу в мэрии Копейска

Экс-первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов трудостроился в мэрию Копейска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«В администрации города — новое назначение. Заместителем главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам назначен Филиппов Александр Сергеевич», — сообщили в пресс-службе.
Филиппову 52 года. В 2017 — 2020 годах работал замом и первым заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта региона. В структуре ведомства он курировал вопросы строительства и содержания дорог. Предшественник Филиппова на посту заммэра Копейска по ЖКХ Игорь Фролов уволился из мэрии в конце июня.
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