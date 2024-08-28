28 августа 2024

Бывший челябинский замминистра нашел работу в мэрии Копейска

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Экс-замминистра транспорта Александр Филиппов будет отвечать за ЖКХ
Экс-замминистра транспорта Александр Филиппов будет отвечать за ЖКХ Фото:

Экс-первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов трудостроился в мэрию Копейска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В администрации города — новое назначение. Заместителем главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам назначен Филиппов Александр Сергеевич», — сообщили в пресс-службе.

Филиппову 52 года. В 2017 — 2020 годах работал замом и первым заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта региона. В структуре ведомства он курировал вопросы строительства и содержания дорог. Предшественник Филиппова на посту заммэра Копейска по ЖКХ Игорь Фролов уволился из мэрии в конце июня.

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Экс-первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов трудостроился в мэрию Копейска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В администрации города — новое назначение. Заместителем главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам назначен Филиппов Александр Сергеевич», — сообщили в пресс-службе. Филиппову 52 года. В 2017 — 2020 годах работал замом и первым заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта региона. В структуре ведомства он курировал вопросы строительства и содержания дорог. Предшественник Филиппова на посту заммэра Копейска по ЖКХ Игорь Фролов уволился из мэрии в конце июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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