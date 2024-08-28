28 августа 2024

Курганский боец Крот уничтожил дроном-камикадзе натовский бронеавтомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский боец уничтожил американский бронеавтомобиль на фронте
Курганский боец уничтожил американский бронеавтомобиль на фронте Фото:

Курганский боец Крот из роты БПЛА уничтожил дроном-камикадзе натовский бронеавтомобиль в зоне спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили шадринские волонтеры. 

«Шадринский боец Крот своим дроном-камикадзе уничтожил цель — натовский бронеавтомобиль», — рассказали URA.RU в сообществе «Шадринск ЗА Победу». По словам военнослужащих, скорее всего уничтоженной техникой оказался американский бронеавтомобиль. 

Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик «Консул» помог уничтожить две роты ВСУ и американскую БМП Bradley. Для этого военнослужащий использовал дроны-камикадзе.

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Курганский боец Крот из роты БПЛА уничтожил дроном-камикадзе натовский бронеавтомобиль в зоне спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили шадринские волонтеры.  «Шадринский боец Крот своим дроном-камикадзе уничтожил цель — натовский бронеавтомобиль», — рассказали URA.RU в сообществе «Шадринск ЗА Победу». По словам военнослужащих, скорее всего уничтоженной техникой оказался американский бронеавтомобиль.  Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик «Консул» помог уничтожить две роты ВСУ и американскую БМП Bradley. Для этого военнослужащий использовал дроны-камикадзе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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