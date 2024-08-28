Курганский боец уничтожил американский бронеавтомобиль на фронте
Курганский боец Крот из роты БПЛА уничтожил дроном-камикадзе натовский бронеавтомобиль в зоне спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили шадринские волонтеры.
«Шадринский боец Крот своим дроном-камикадзе уничтожил цель — натовский бронеавтомобиль», — рассказали URA.RU в сообществе «Шадринск ЗА Победу». По словам военнослужащих, скорее всего уничтоженной техникой оказался американский бронеавтомобиль.
Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик «Консул» помог уничтожить две роты ВСУ и американскую БМП Bradley. Для этого военнослужащий использовал дроны-камикадзе.
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