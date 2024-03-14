Дрон из Кургана помог военным ВС РФ уничтожить натовскую БМПBradley Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Дрон, отправленный из Курганской области на фронт, помог военнослужащим ВС РФ уничтожить до двух рот солдат ВСУ. Также благодаря беспилотнику удалось ликвидировать несколько бронемашин, в том числе американскую БМП Bradley. Об этом курганские разведчики сообщили в своем видеообращении в соцсети.

«Хотели выразить большую благодарность Шадринску за отправленный три месяца назад они нам выслали очень фартовую „птичку“ (дрон прим. ред.) Она хорошо прослужила. Благодаря ней мы уничтожили до двух рот солдат ВСУ и несколько единиц техники, включая американский БМП Bradley», — сказал один из бойцов на видео, опубликованном в группе администрация города Шадринска в соцсети «ВКонтакте».

Также бойцы обратились к землякам с просьбой помочь в приобретении нового дрона. По их словам, данное спецоборудование необходимо им для корректировки артиллерии, FPV-дронов, сопровождать группы и вести разведку за противником.

Ранее URA.RU писало, что подаренные курганцами дроны помогли российским бойцам в зоне СВО обнаружить три артиллерийских расчета ВСУ. По словам военных, после передачи данных артиллерия уничтожила силы противника.