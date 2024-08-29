Кредитные каникулы и большие выплаты: как силовики привлекают свердловчан в армию. Фото

Свердловчанам, готовым уехать на СВО, предлагают серьезные льготы
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, перчатки, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Набор контрактников — ключевой вызов для многих госструктур Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нарушителям закона в Свердловской области правоохранители предлагают подписать контракты с Минобороны РФ и отдать долг родине в рамках спецоперации РФ на Украине. А взамен — множественные льготы, включая кредитные каникулы и социальную поддержку семей. Образец протокола разъяснения, которое вручают предполагаемым нарушителям порядка, оказался в распоряжении URA.RU.

«Когда человек получает статус подозреваемого или обвиняемого, ему предлагается стать участником СВО. Человеку разъясняют, что, если он согласится, следователь с одобрения руководителя или дознаватель с одобрения прокурора прекращают уголовное преследование — со дня получения госнаграды за участие в СВО или со дня увольнения со службы (то есть по окончании контракта)», — объяснил собеседник агентства.

Согласно протоколу, вступая в ряды ВС РФ, свердловчанин сразу же получает 900 тысяч рублей (400 тысяч — из федерального бюджета, остальные деньги — из регионального). При этом зарплата бойца в месяц составит от 210 тысяч (но зависит от звания и выслуги лет). Другие предлагаемые льготы:

  • Кредитные и налоговые каникулы;
  • Частичная компенсация затрат (до 90%) на подключение к газовым сетям;
  • Внеочередное получение (оказание) медпомощи;
  • Обеспечение горячим питанием детей военных;
  • Предоставление детям бюджетных мест в высших учебных заведениях;
  • Выплата военному в случаи ранения или членам его семьи в случае его гибели.

«Отправиться на фронт предлагают вне зависимости от тяжести вменяемой статьи УК РФ», — уточнил источник URA.RU. URA.RU обратилось в пресс-службы свердловского СКР и УМВД России по Екатеринбургу. В ведомствах от комментариев по теме воздержались. Корреспондент направил запрос в военкомат Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

О том, что свердловских полицейских привлекли к набору контрактников для прохождения воинской службы через проведение разъяснительной работы, URA.RU рассказывало 12 августа. Наиболее активных сотрудников, возможно, будут поощрять финансово.

Протокол, который показывают обвиняемым и подозреваемым в СКР
Протокол, который показывают обвиняемым и подозреваемым в СКР
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Такой протокол показывают сотрудники УМВД РФ по Екатеринбургу
Такой протокол показывают сотрудники УМВД РФ по Екатеринбургу
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Листовка на сайте свердловского военкомата
Листовка на сайте свердловского военкомата
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Нарушителям закона в Свердловской области правоохранители предлагают подписать контракты с Минобороны РФ и отдать долг родине в рамках спецоперации РФ на Украине. А взамен — множественные льготы, включая кредитные каникулы и социальную поддержку семей. Образец протокола разъяснения, которое вручают предполагаемым нарушителям порядка, оказался в распоряжении URA.RU. «Когда человек получает статус подозреваемого или обвиняемого, ему предлагается стать участником СВО. Человеку разъясняют, что, если он согласится, следователь с одобрения руководителя или дознаватель с одобрения прокурора прекращают уголовное преследование — со дня получения госнаграды за участие в СВО или со дня увольнения со службы (то есть по окончании контракта)», — объяснил собеседник агентства. Согласно протоколу, вступая в ряды ВС РФ, свердловчанин сразу же получает 900 тысяч рублей (400 тысяч — из федерального бюджета, остальные деньги — из регионального). При этом зарплата бойца в месяц составит от 210 тысяч (но зависит от звания и выслуги лет). Другие предлагаемые льготы: «Отправиться на фронт предлагают вне зависимости от тяжести вменяемой статьи УК РФ», — уточнил источник URA.RU. URA.RU обратилось в пресс-службы свердловского СКР и УМВД России по Екатеринбургу. В ведомствах от комментариев по теме воздержались. Корреспондент направил запрос в военкомат Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. О том, что свердловских полицейских привлекли к набору контрактников для прохождения воинской службы через проведение разъяснительной работы, URA.RU рассказывало 12 августа. Наиболее активных сотрудников, возможно, будут поощрять финансово.
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