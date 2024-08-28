В Тюмени найдено тело девочки, утонувшей 28 августа

Тело утонувшей 28 августа девочки было найдено в Туре
В Тюмени найдено тело 11-летней девочки, утонувшей в Туре 28 августа. Об этом URA.RU сообщили в Тюменской областной службе экстренного реагирования (ТОСЭР). Там добавили, что поиски еще одного ребенка, пропавшего в районе микрорайона Метелева, продолжаются.
«Тело девочки было найдено. Поиски второго ребенка продолжаются», — рассказали URA.RU в ТОСЭР.
Ранее агентство писало о том, что 28 августа в тюменском микрорайоне пропали два ребенка. 9-летний мальчик и его 11-летняя сестра пошли купаться на необорудованный для этой цели водоем и утонули.
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