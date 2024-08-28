28 августа 2024

В Тюмени найдено тело девочки, утонувшей 28 августа

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело утонувшей 28 августа девочки было найдено в Туре
Тело утонувшей 28 августа девочки было найдено в Туре Фото:

В Тюмени найдено тело 11-летней девочки, утонувшей в Туре 28 августа. Об этом URA.RU сообщили в Тюменской областной службе экстренного реагирования (ТОСЭР). Там добавили, что поиски еще одного ребенка, пропавшего в районе микрорайона Метелева, продолжаются.

«Тело девочки было найдено. Поиски второго ребенка продолжаются», — рассказали URA.RU в ТОСЭР.

Ранее агентство писало о том, что 28 августа в тюменском микрорайоне пропали два ребенка. 9-летний мальчик и его 11-летняя сестра пошли купаться на необорудованный для этой цели водоем и утонули.

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В Тюмени найдено тело 11-летней девочки, утонувшей в Туре 28 августа. Об этом URA.RU сообщили в Тюменской областной службе экстренного реагирования (ТОСЭР). Там добавили, что поиски еще одного ребенка, пропавшего в районе микрорайона Метелева, продолжаются. «Тело девочки было найдено. Поиски второго ребенка продолжаются», — рассказали URA.RU в ТОСЭР. Ранее агентство писало о том, что 28 августа в тюменском микрорайоне пропали два ребенка. 9-летний мальчик и его 11-летняя сестра пошли купаться на необорудованный для этой цели водоем и утонули.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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