В Екатеринбурге открыли предзаказы на новые iPhone

29 августа 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Стоимость смартфонов доходит до 240 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге некоторые магазины техники открыли предзаказы на новые iPhone 16 до презентации смартфонов Apple. Стоимость устройств доходит до 240 тысяч рублей. Позиции появились на сайтах местных компаний. Самый дешевый смартфон, линейку которого представят в сентябре, готовы привезти за 92 тысячи рублей. За эти деньги покупатель получит iPhone 16 с двумя камерами, обновленным дизайном и памятью на 128 гигабайтов. Первую цену на pro-версию устройства устанавливают минимум в 115 тысяч рублей, а за версию Pro Max просят от 150 до 240 тысяч рублей. Максимальная память на телефоне доходит до одного терабайта (1000 гигабайт). Большинство магазинов в России начнут открывать предзаказы с 13 сентября, а на полках их могут выставить уже 20 сентября. Презентация iPhone состоится 9 сентября в 20:00 по московскому времени. Продажи iPhone 15 в Екатеринбурге показали наилучшие результаты. Интерес к устройству оказался в 10 раз выше, чем интерес к модели 2022 года — iPhone 14. За октябрь 2023 года было продано почти 15 тысяч смартфонов. Скрин: сайт «Айстудио.РФ» Скрин: сайт «Айстудио.РФ» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге некоторые магазины техники открыли предзаказы на новые iPhone 16 до презентации смартфонов Apple. Стоимость устройств доходит до 240 тысяч рублей. Позиции появились на сайтах местных компаний. Самый дешевый смартфон, линейку которого представят в сентябре, готовы привезти за 92 тысячи рублей. За эти деньги покупатель получит iPhone 16 с двумя камерами, обновленным дизайном и памятью на 128 гигабайтов. Первую цену на pro-версию устройства устанавливают минимум в 115 тысяч рублей, а за версию Pro Max просят от 150 до 240 тысяч рублей. Максимальная память на телефоне доходит до одного терабайта (1000 гигабайт). Большинство магазинов в России начнут открывать предзаказы с 13 сентября, а на полках их могут выставить уже 20 сентября. Презентация iPhone состоится 9 сентября в 20:00 по московскому времени. Продажи iPhone 15 в Екатеринбурге показали наилучшие результаты. Интерес к устройству оказался в 10 раз выше, чем интерес к модели 2022 года — iPhone 14. За октябрь 2023 года было продано почти 15 тысяч смартфонов.