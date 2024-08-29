Захарова отрицает возможность мирных переговоров с Украиной

29 августа 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Мария Захарова подчеркнула, что сейчас о мирных переговорах с Украиной не может идти и речи Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вторжение украинских сил в Курскую область ставит крест на проведение мирных переговоров с Киевом в ближайшей перспективе. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вторжение ВСУ в Курскую область стало своего рода ответом укробандеровцев на мирную инициативу президента России», — сказала Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Она подчеркнула, что сейчас ни о каких мирных инициативах речи быть не может. Этому также способствуют зверства украинских боевиков в отношении мирных российских граждан, добавила она. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Как рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, украинские военные не только занимаются похищением гражданских, они также причастны к случаям сексуального насилия над мирными в регионе. Сейчас ВСУ проходят через потери под Курском, передает телеканал «Царьград». После появления ВСУ на курском направлении российский президент Владимир Путин также выразил сомнение в проведении переговоров с Киевом. До этого он предлагал свой сценарий разрешения конфликта, сообщает 360.Ru. Президент РФ предлагал Украине покинуть территории, которые сейчас занимают ВС РФ, передает Vse42.ru. Он говорил, что такая мирная инициатива Москвы способна остановить украинский конфликт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вторжение украинских сил в Курскую область ставит крест на проведение мирных переговоров с Киевом в ближайшей перспективе. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вторжение ВСУ в Курскую область стало своего рода ответом укробандеровцев на мирную инициативу президента России», — сказала Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Она подчеркнула, что сейчас ни о каких мирных инициативах речи быть не может. Этому также способствуют зверства украинских боевиков в отношении мирных российских граждан, добавила она. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Как рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, украинские военные не только занимаются похищением гражданских, они также причастны к случаям сексуального насилия над мирными в регионе. Сейчас ВСУ проходят через потери под Курском, передает телеканал «Царьград». После появления ВСУ на курском направлении российский президент Владимир Путин также выразил сомнение в проведении переговоров с Киевом. До этого он предлагал свой сценарий разрешения конфликта, сообщает 360.Ru. Президент РФ предлагал Украине покинуть территории, которые сейчас занимают ВС РФ, передает Vse42.ru. Он говорил, что такая мирная инициатива Москвы способна остановить украинский конфликт.