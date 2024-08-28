28 августа 2024

Авиакомпания объяснила причину отмены рейсов в ХМАО с кавказского курорта

Авиакомпания «Азимут» отменила рейс в ХМАО из-за отсутствия запчастей
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпания "Азимут" отменила рейс Минеральные Воды - Нижневартовск из-за отсутствия запчастей для самолетов
Авиакомпания "Азимут" отменила рейс Минеральные Воды - Нижневартовск из-за отсутствия запчастей для самолетов Фото:

Авиакомпания «Азимут» объяснила причину отмены рейсов Минеральные Воды — Нижневартовск (ХМАО). Югорчане жаловались, что не могут вернуться домой с курорта к дате выхода на работу. Самолеты не вылетели из-за отсутствия запчастей для техобслуживания самолетов, сообщила агентству URA.RU пресс-служба перевозчика. 

«Рейсы 46147/6148 Минеральные Воды — Нижнекамск — Нижневартовск — Нижнекамск — Минеральные Воды отменены из-за невыхода воздушного судна с формы технического обслуживания по причине увеличения сроков поставки запчастей», — ответили корреспонденту в «Азимуте».

Представители компании утверждают, что людей проинформировали об отмене рейсов заблаговременно. Авиаперевозчик предложил пассажирам вернуть деньги за билеты, обменять их на другие даты или изменить маршрут, сохранив пункты вылета и назначения.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Азимут» отменила рейс с курорта Минеральные Воды в Нижневартовск (ХМАО). Югорчанам предложили поменять билеты на 6 сентября.

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Авиакомпания «Азимут» объяснила причину отмены рейсов Минеральные Воды — Нижневартовск (ХМАО). Югорчане жаловались, что не могут вернуться домой с курорта к дате выхода на работу. Самолеты не вылетели из-за отсутствия запчастей для техобслуживания самолетов, сообщила агентству URA.RU пресс-служба перевозчика.  «Рейсы 46147/6148 Минеральные Воды — Нижнекамск — Нижневартовск — Нижнекамск — Минеральные Воды отменены из-за невыхода воздушного судна с формы технического обслуживания по причине увеличения сроков поставки запчастей», — ответили корреспонденту в «Азимуте». Представители компании утверждают, что людей проинформировали об отмене рейсов заблаговременно. Авиаперевозчик предложил пассажирам вернуть деньги за билеты, обменять их на другие даты или изменить маршрут, сохранив пункты вылета и назначения. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Азимут» отменила рейс с курорта Минеральные Воды в Нижневартовск (ХМАО). Югорчанам предложили поменять билеты на 6 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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