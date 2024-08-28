Прокуратура заставила крупного застройщика ХМАО выплатить зарплату в десятки миллионов

В Нижневартовске прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в компании «Нижневартовскстройдеталь». Предприятие задолжало сотрудникам зарплату на сумму более 72 миллионов рублей.
«Прокурор города внес представление генеральному директору предприятия, после чего нарушения были устранены, и пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщается на сайте окружной прокуратуры. Руководителя компании признали виновным по статье о невыплате заработной платы и оштрафовали.
Долг перед работниками предприятия был погашен. Оказалось, что застройщик не платил зарплату 443 сотрудникам за май — июнь.
Ранее URA.RU рассказывало, что у главного застройщика Нижневартовска за год вдвое снизилась выручка. Она упала с трех до 1,5 миллиардов рублей.
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