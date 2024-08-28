28 августа 2024

Прокуратура заставила крупного застройщика ХМАО выплатить зарплату в десятки миллионов

Прокуратура заставила «Нижневартовскстройдеталь» выплатить зарплату работникам
© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщик задолжал зарплату на 72 миллиона рублей
Застройщик задолжал зарплату на 72 миллиона рублей Фото:

В Нижневартовске прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в компании «Нижневартовскстройдеталь». Предприятие задолжало сотрудникам зарплату на сумму более 72 миллионов рублей.

«Прокурор города внес представление генеральному директору предприятия, после чего нарушения были устранены, и пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщается на сайте окружной прокуратуры. Руководителя компании признали виновным по статье о невыплате заработной платы и оштрафовали.

Долг перед работниками предприятия был погашен. Оказалось, что застройщик не платил зарплату 443 сотрудникам за май — июнь.

Ранее URA.RU рассказывало, что у главного застройщика Нижневартовска за год вдвое снизилась выручка. Она упала с трех до 1,5 миллиардов рублей.

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В Нижневартовске прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в компании «Нижневартовскстройдеталь». Предприятие задолжало сотрудникам зарплату на сумму более 72 миллионов рублей. «Прокурор города внес представление генеральному директору предприятия, после чего нарушения были устранены, и пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщается на сайте окружной прокуратуры. Руководителя компании признали виновным по статье о невыплате заработной платы и оштрафовали. Долг перед работниками предприятия был погашен. Оказалось, что застройщик не платил зарплату 443 сотрудникам за май — июнь. Ранее URA.RU рассказывало, что у главного застройщика Нижневартовска за год вдвое снизилась выручка. Она упала с трех до 1,5 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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