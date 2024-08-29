Суд арестовал бывшего замглавы Минобороны Павла Попова

Павел Попов арестован до конца октября
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Экс-замминистра обороны РФ Павел Попов арестован по решению суда. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве.
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«Суд арестовал экс-замглавы Минобороны генерала армии Павла Попова по делу об особо крупном мошенничестве», — заявили в суде. Информацию приводит журналист РИА Новости из зала заседания.
Военный арестован до 29 октября. Его будут держать в СИЗО-2 «Бутырка».
О задержании и уголовном деле против Попова сообщалось 29 августа. Он обвиняется в хищениях по делу парка «Патриот».
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