Суд арестовал бывшего замглавы Минобороны Павла Попова

29 августа 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Экс-замминистра обороны РФ Павел Попов арестован по решению суда. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. «Суд арестовал экс-замглавы Минобороны генерала армии Павла Попова по делу об особо крупном мошенничестве», — заявили в суде. Информацию приводит журналист РИА Новости из зала заседания. Военный арестован до 29 октября. Его будут держать в СИЗО-2 «Бутырка». О задержании и уголовном деле против Попова сообщалось 29 августа. Он обвиняется в хищениях по делу парка «Патриот».