Суд арестовал бывшего замглавы Минобороны Павла Попова

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Генерал Павел Попов
Павел Попов арестован до конца октября Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Экс-замминистра обороны РФ Павел Попов арестован по решению суда. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве.

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Бывший замглавы Минобороны рискует сесть по делу о хищениях в парке «Патриот»: кто такой Павел Попов

«Суд арестовал экс-замглавы Минобороны генерала армии Павла Попова по делу об особо крупном мошенничестве», — заявили в суде. Информацию приводит журналист РИА Новости из зала заседания.

Военный арестован до 29 октября. Его будут держать в СИЗО-2 «Бутырка».

О задержании и уголовном деле против Попова сообщалось 29 августа. Он обвиняется в хищениях по делу парка «Патриот».

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Экс-замминистра обороны РФ Павел Попов арестован по решению суда. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. «Суд арестовал экс-замглавы Минобороны генерала армии Павла Попова по делу об особо крупном мошенничестве», — заявили в суде. Информацию приводит журналист РИА Новости из зала заседания. Военный арестован до 29 октября. Его будут держать в СИЗО-2 «Бутырка». О задержании и уголовном деле против Попова сообщалось 29 августа. Он обвиняется в хищениях по делу парка «Патриот».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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